Коронавірусом заразитися повторно неможливо: вчені зробили нову заяву

Коронавірус в Україні і світі (Колаж РБК-Україна)

Вчені пояснили, чому у тестах пацієнтів з коронавірусом повторно знаходили хворобу

Коронавірус в Україні був діагностований у 10 861 людини. За останню добу кількість загиблих збільшилася на 11 осіб, до 272 випадків. Кількість тих, хто одужав – 1413 пацієнтів. У всьому світі інфіковано 3 мільйони 270 осіб і зафіксовано 233 тисячі летальних випадків.

Вчені з Південної Кореї зробили нову заяву про повторне зараження COVID-19. Вони стверджують, що у людини, яка перенесла коронавірус, виробляється імунітет і вона не може заразитися повторно.

Як повідомив голова державного комітету з контролю за інфекційними та вірусними захворюваннями О Мюнг-дон, вчені довели ефективність тестування на наявність антитіл COVID-19 в організмі людини.

З'ясувалося, що тести PCR виявляють генетичні сліди, залишені в організмі людини та ці тести не роблять відмінність між "живим" вірусом, який представляє небезпеку і нешкідливими слідами перенесеного захворювання. Залишки вірусу не можуть завдати шкоди пацієнту та оточенню.

Після того, як людина одужала і клітини коронавірусу загинули, вони можуть бути виявлені в організмі в термін від одного до двох місяців. Новий коронавірус не може викликати також і хронічні захворювання, залишаючись в людському організмі.

Висновки корейських вчених також підтвердили інші вчені – з Великобританії. Вони стверджують, що клінічні випробування підтверджують те, що коронавірусом не можна заразитися повторно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені пояснили, як відбувається повторне зараження коронавірусом.