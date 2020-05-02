Коронавірусом заразиться до 70% населення: вчені зробили нову заяву

Коронавірус у світі поширюється експоненціально. Станом на 2 травня у світі понад 3,3 мільйона заражених COVID-19. Але вчені зі Сполучених Штатів кажуть, що пандемія буде поширюватися протягом наступних двох років, а перехворіє їм 60-70% населення.

США готується до найгіршого сценарію розвитку подій. Вчені заявили, що буде друга велика хвиля поширення коронавірусної інфекції восени та взимку. Пандемія коронавіруса, на думку дослідників, триватиме від 1,5 до 2 років. Вірус перестане поширюватися, коли їм перехворіє близько 60-70% населення земної кулі. Такий прогноз опублікований на сайті телеканалу CNN з посиланням на дослідження центру з вивчення інфекційних захворювань при Університеті Міннесоти.

"Ця річ не зупиниться, поки вона не заразить від 60 до 70% людей", – зазначив керівник Центру досліджень і політики інфекційних захворювань (CIDRAP) Майк Остерхольм.

Вчені аргументують свою позицію тим, що COVID-19 – це новий вірус і до нього немає імунітету ні в кого. При цьому колективний імунітет повинен з'явитися з плином часу.

"Тривалість пандемії, імовірно, складе від 18 до 24 місяців, оскільки колективний імунітет поступово розвивається у людській популяції", – вважають дослідники.

Вчені також заявили, що існує сценарій, при якому пандемія продовжитися і у 2022 році. Пов'язано це з тим, що стримувати поширення COVID-19 складно через відсутність симптоматики під час інкубаційного періоду, а іноді, і під час перебігу хвороби.

Варто відзначити, що станом на 2 травня, в США понад 1 мільйон 131 тисячі підтверджених випадків захворювання.

Нагадаємо, що Китай не допускає ВООЗ до розслідування виникнення коронавіруса.