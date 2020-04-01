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Коронавірусом можна заразитися через телефон: як очистити гаджет

STYLERКоронавірус    01.04.2020 - 06:50
Коронавірусом можна заразитися через телефон: як очистити гаджет
Коронавірус передається через телефон (фото:pixabay)

Як правильно очистити смартфон, щоб не заразитися коронавірусом

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня по 24 квітня. Інфекція поширюється дуже швидко і важливо знати, що вона може бути навіть на вашому смартфоні. Для того, щоб не заразитися COVID-19 потрібно дотримуватися деяких правил щодо користування гаджетом.

Компанія Apple недавно дала поради по чищенню телефонів, порадивши використовувати серветки з 70% ізопропіловим спиртом. Спирт швидко висихає і знищує будь-які мікроби на поверхні телефону.

Також ви можете протирати телефон тканиною без ворсинок. Цей метод рекомендує як Apple, так і Samsung.

Якщо під рукою у вас немає серветки - скористайтесь милом і водою. Візьміть шматочок тканини або паперовий рушник, додайте мило і миючий засіб. Протріть їм телефон, а потім витріть іншою тканиною або паперовим рушником. Після того як мильна піна зникне, висушіть телефон. Тепер ваш гаджет вільний від мікробів.

Фахівці рекомендують очищати телефон вранці і ввечері.

Як ми раніше писали, вчені повідомили добру новину про коронавирусе: він не мутує.

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