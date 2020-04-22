Коронавірусом можна заразитися через кондиціонер: вчені зробили приголомшливу заяву

Коронавірус у світі інфікував 2,5 мільйона чоловік. Багато людей задаються питанням, чи можна підчепити COVID-19 через кондиціонер. Американські вчені з'ясували, що це можливо.

Дослідники встановили, що в січні 2020 року в ресторані Гуанчжоу (Китай) через кондиціонер дев'ять осіб заразилися коронавірусом. Голова Постійного Комітету з новим інфекційним захворюванням і загрозам здоров'ю Харві Файнберг рекомендував адміністрації закладів громадського харчування пам'ятати про направлення повітря кондиціонера при установці столів, а також використовувати бактерицидні лампи для знищення вірусів.

Віруси, як і будь-інфекції, пил, грибок можуть накопичуватися в кондиціонерах. Вчені нагадують, що відсутність притоку свіжого повітря сприяє підтримці високих концентрацій інфекційного аерозолю, і тому перевагу потрібно віддавати максимальному постійному провітрюванню. Природна вентиляція дозволяє досягти різкого зниження концентрації вірусу і поширення інфекції через повітря.

Раніше американські вчені вже говорили про небезпеку потоків повітря в замкнених просторах, приводячи в приклад літаки — система кондиціонування і навіть потоки повітря, створені переміщенням людей, призводять до більш широкого поширення віріонів.

Як ми раніше писали, колишній санітарний лікар України вважає, що кафе і ресторани потрібно відкрити.