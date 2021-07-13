Не коронавірусом єдиним: Крим засипало градом розміром з вишню (відео)

В окупованому Росією Криму слідом за потопом і навалою комарів та коронавірусом випав величезний град. Величина снігових опадів досягала розміру вишні.
Про це повідомляють місцеві жителі в соцмережах.
Так, наприклад, на пляжах балаклави і Севастополя півострова випали небувалі опади. Відпочиваючі ховалися від граду під рушниками і парасольками.
Як повідомляє FIRE News, град розміром з перепелине яйце і сильна злива застала зненацька відпочиваючих на пляжах Балаклави.
Піонерське також накрив величезний град.
Піонерське накрив град
У Севастополі також вирувала негода. Там град злякав туристів на пляжі.
Нагадаємо, що в середині червня в окупованому Криму кілька днів йшли сильні дощі, у зв'язку з цим на півострові ввели режим надзвичайної ситуації. У деяких містах ситуація була критична, зокрема в Ялті.
Екстремальна негода торкнулася не тільки Ялти, Керч і її райони. Від води постраждали Сімферополь і Білогірськ. Після зливи у Феодосії повалено три десятки дерев, пошкоджено газопровід, а деякі вулиці - знеструмлені.
Нагадаємо, що Крим б'є антирекорди по смертності від COVID.
Як ми раніше писали, в Криму слідом за потопом з'явилися полчища комарів.