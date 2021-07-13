Не коронавірусом єдиним: Крим засипало градом розміром з вишню (відео)

Так, наприклад, на пляжах балаклави і Севастополя півострова випали небувалі опади. Відпочиваючі ховалися від граду під рушниками і парасольками.

Як повідомляє FIRE News, град розміром з перепелине яйце і сильна злива застала зненацька відпочиваючих на пляжах Балаклави.

Піонерське також накрив величезний град.

Піонерське накрив град

У Севастополі також вирувала негода. Там град злякав туристів на пляжі.

Потоп у Криму

Нагадаємо, що в середині червня в окупованому Криму кілька днів йшли сильні дощі, у зв'язку з цим на півострові ввели режим надзвичайної ситуації. У деяких містах ситуація була критична, зокрема в Ялті.

Екстремальна негода торкнулася не тільки Ялти, Керч і її райони. Від води постраждали Сімферополь і Білогірськ. Після зливи у Феодосії повалено три десятки дерев, пошкоджено газопровід, а деякі вулиці - знеструмлені.