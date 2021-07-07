Не коронавірусом єдиним: які хвороби підстерігають туристів на відпочинку

Які неприємності зі здоров'ям можуть спіткати туристів

У відпустці влітку можуть статися отруєння несвіжою їжею і зараження кишковими інфекціями: ротавірусом, гепатитом А, сальмонельозом.

Заразитися можна як не дотримуючись елементарної гігієни, так і після обіду в кафе, придбання несвіжої продукції або вживаючи їжу, яка швидко зіпсувалася в спеку.

Інша хвороба, яка нагадує про себе влітку – ботулізм. Любов до солоної і в'яленої риби, особливо придбаної на стихійному ринку, може обернутися і ботулізмом, й іншою кишковою інфекцією.

Основні правила харчування під час поїздок

Так, українським туристам варто не забувати про безпеку харчових продуктів. Особливо якщо подорожуєте в глиб країни або сільську місцевість. Бажано уникати вуличної їжі, не вживати сиру й мало термічно оброблену їжу, дбати про особисту гігієну, часто мити руки, мити всі овочі і фрукти, уникати екзотичних страв, у якості яких ви не впевнені.

Окрім того, у будь-якій країні важливо дотримуватися правил особистої гігієни, вживати лише безпечну воду. Мити руки, посуд, сирі овочі та фрукти також необхідно безпечною водою.

Фото: як не захворіти під час відпочинку (pixabay)

Також важливо мати медичне страхування та звертатися по медичну допомогу в разі погіршення самопочуття.

Екзотичні хвороби під час відпочинку

Найпоширеніші випадки завізних захворювань в Україні — це малярія, лейшманіоз, гарячки (Чікунгунья, денге, Західного Нілу), холера.

Об’єднує всі ці захворювання те, що вони передаються через укуси комах. Основна профілактика однакова — використовувати репеленти, засітчувати вікна в приміщеннях, захищати тіло, не виходити в години найбільшої активності комах — вранці та в сутінках.

Проти холери та інших кишкових інфекцій допоможе споживання безпечної води та харчових продуктів. Також варто пам’ятати і про безпечність води для побутових потреб і гігієнічних процедур — миття посуду, прання, миття фруктів і овочів тощо. Використовуйте пляшкову, кип’ячену або відстояну воду.

Фото: як не захворіти під час відпочинку (pixabay)

Що зробити, щоб не вкусив кліщ

Якщо вам доведеться багато часу проводити на природі або жити в наметі, то бажано кожні дві-три години оглядати тіло та одяг. Якщо берете домашніх улюбленців у поїздку або на пікнік, теж не забувайте їх оглядати на наявність кліщів.

У випадку, коли кліщ присмоктався, його треба видалити (бажано в травмпункті) і потім стежити за місцем укусу. Нині дуже багато кліщів переносять хворобу Лайма (кліщовий бореліоз). Тому важливо пройти лабораторне тестування і за потреби погодитися на специфічне лікування за призначенням лікаря.

Фото: як не захворіти під час відпочинку (pexels)