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Коронавірусний психоз: вчені зробили тривожну заяву про COVID-19

STYLERКоронавірус    15.05.2020 - 08:23
Коронавірусний психоз: вчені зробили тривожну заяву про COVID-19
Коронавірус може викликати психоз (ілюстративне фото: flickr.com)

Дослідники попередили, що у деяких хворих COVID-19 може розвинутися психоз

Вчені з'ясували, що пандемія коронавірусу може викликати у пацієнтів психоз і призвести до втрати зв'язку з реальністю. Австралійські дослідники дійшли таких висновків після вивчення ряду наявних робіт щодо COVID-19, а також минулі спалахи атипової пневмонії, MERS та грипу.

Огляд був опублікований в журналі Schizophrenia Research.

"Є помірні докази того, що у невеликого, але важливого числа пацієнтів розвинеться коронавірусний психоз", - йдеться в матеріалі.

Проблеми із психікою провокують лікарські препарати при терапії у пацієнтів з COVID-19 (певні стероїди), вплив самого вірусу на організм, існуюча раніше уразливість людини до психічного стану і психосоціальний стрес, що виникає у зв'язку з інфекційним захворюванням, а також соціальне дистанціювання через карантин. Про це пише Newsweek.

В одному дослідженні у січні 2020 року, цитованому авторами, в області, де широко поширений COVID-19, повідомлялося про 25-відсотковий річний сплеск випадків шизофренії та розладів, симптоми якого включають психоз. У цьому дослідженні взяли участь 13 783 пацієнтів клініки Xuzhou Oriental. Автори звіту покладали провину на психосоціальний стрес і заходи соціального дистанціювання. Втім, оскільки збільшення числа випадків було відносно невеликим, вибух міг статися випадково, стверджують автори огляду.

Команда вчених нагадує, що зв'язок між вірусними спалахами та психічними захворюваннями було зафіксовано і раніше.

"Зв'язок між інфекцією грипу та психозом було зареєстровано після пандемії іспанського грипу в 18 столітті, а наступні гострі "психози грипу" були зафіксовані під час численних пандемій", - пишуть вони.

За словами вченого з австралійського університету Мельбурна Еллі Браун, яка спеціалізується по психозах, COVID-19 - це дуже стресовий досвід для всіх, особливо для тих, у кого "складні потреби в психічному здоров'ї".

"Ми знаємо, що психоз і перші епізоди психозів зазвичай спричиняються через значні психосоціальні стреси. У контексті COVID-19 це може включати стрес, пов'язаний з ізоляцією і необхідністю залишатися в складних сімейних ситуаціях", - сказала вона.

Вчений розповіла в коментарі виданню, що її команду надихнули на проведення огляду клінічні дослідження про те, що пандемія "істотно впливає на наших пацієнтів із психозом". Вони чули подібні повідомлення і від своїх міжнародних колег.

Професор Університету Ла Троб в Мельбурні Річард Грей визнав, що COVID-19 - це нове захворювання, і вчені недостатньо можуть зрозуміти наразі про психологічний вплив, який воно матиме як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Зауважимо, що незабаром після публікації огляду директор департаменту психічного здоров'я Всесвітньої організації охорони здоров'я Девора Кестел сказала, що спричинена коронавірусом криза серйозно вплинула на психічне здоров'я цілих суспільств.

Раніше ми писали про те, що ВООЗ допускають, що друга хвиля коронавірусу може загрожувати Європі вже восени та здатна стати ще більш смертоносною.

Нагадаємо, нещодавно український психолог розповіла, як в умовах ізоляції через карантин розпізнати перші "дзвіночки" погіршення стосунків між близькими людьми.

Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України болезньученыеКоронавірус
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