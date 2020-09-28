Від коронавірусу померла українська вчителька: тиждень лікувалася вдома

У Черкасах від коронавірусу померла вчителька молодших класів. Викладач працювала в школі №29, їй було 65 років. Як повідомляє видання "Про все", у вчительки було також багато хронічних хвороб. В результаті COVID-19 дав ускладнення і жінка померла 26 вересня, в суботу.

Як розповів ресурсу директор департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР Сергій Воронов, шкільна вчителька хворіла на коронавірус вдома і спочатку до лікарів не зверталася.

Вона всіма силами намагалася лікуватися вдома. Але коли її стан погіршився, викликали медиків. 21 вересня вчительку відвезли в місцеву лікарню.

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР Всеволод Кульчиковский повідомив, що жінка мала супутні патології.

В лікарню вона поступила у вкрай важкому стані. Крім коронавірусу у жінки були захворювання серцево-судинної системи, легенів і надмірна вага.

У Черкасах померла від коронавірусу шкільна вчителька (фото: provce.ck.ua)

Нагадаємо, за добу, 27 вересня, в Україні підтвердили 2671 новий випадок коронавірусу. Найбільше випадків у Харківській, Одеській областях та Києві. Всього в країні захворіли вже більше 200 тисяч осіб.

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