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Від коронавірусу помер Володимир Корєнєв, який зіграв Іхтіандра в "Людині-амфібії"

Росія, Субота 02 січня 2021 14:03
Від коронавірусу помер Володимир Корєнєв, який зіграв Іхтіандра в "Людині-амфібії"
Володимир Корєнєв в ролі Іхтіандра у фільмі "Людина-амфібія" (фото: скріншот)
Автор: Володимир Костирін

Актор Володимир Корєнєв помер у віці 80 років від коронавірусу - життя радянського і російського актора українського походження, який прославився після виходу фільму "Людина-амфібія", в якому він виконав головну роль, обірвалася незабаром після госпіталізації.

Про це повідомила його дочка Ірина Корєнєва, передає "РБК".

"Він помер, хворів на коронавірус, перебував у червоній зоні", - сказала актриса.

Володимир Борисович народився в Севастополі 20 червня 1940 року, але через деякий час сім'я майбутнього секс-символу СРСР переїхала під Одесу в Ізмаїл, а потім - у Таллінн, де у юнака проявився інтерес до театру і він пішов в драмгурток.

Після школи молодий актор вступив в 1957 році в ГІТІС у Москву, і, навчаючись на останньому курсі, його вибрали на головну роль у фільмі "Людина-амфібія". Як з'ясувалося, тоді режисерові Володимиру Чеботарьову на роль Іхтіандра потрібен був артист, якого ніхто б не знав.

Картина вийшла в 1961 році та стала не тільки лідером кінопрокату, але і принесла Корєнєву любов мільйонів жінок.

Відео: Володимир Корєнєв в ролі Іхтіандра у фільмі "Людина-амфібія"

Крім того, Корєнєв, який зіграв у більш ніж 50 картин, відомий за ролями у фільмах "Багато шуму з нічого", "Світло далекої зірки", "Діти Дон-Кіхота", "Звільнення", "Переможець".

Від коронавірусу помер Володимир Корєнєв, який зіграв Іхтіандра в &quot;Людині-амфібії&quot;

Володимир Корєнєв у фільмі "Діти Дон-Кіхота" (фото: скріншот)

Останню роль на екрані він зіграв у фільмі "Орлова та Александров" (2015 рік).

Володимир Корєнєв з 1960-х років працював у "Електротеатрі Станіславський". Більш як десять років завідував кафедрою акторської майстерності на факультеті театрального мистецтва Інституту гуманітарної освіти та інформаційних технологій.

Корєнєв одружився в 1961 році - його дружина Алевтина Константинова також актриса. Донька Ірина Корєнєва пішла по стопах батьків і теж стала актрисою. Онук Єгор закінчив Вищу школу економіки. Також є правнучка Марія.

Від коронавірусу помер Володимир Корєнєв, який зіграв Іхтіандра в &quot;Людині-амфібії&quot;

Володимир Корєнєв (фото: 24smi.org)

Раніше повідомлялося, що легендарний актор Валентин Гафт помер від інсульту у грудні у віці 85 років.

Нагадаємо, в останній день 2020-го, 31 грудня, від коронавирусу помер зірка "Анжеліки", який зіграв Жофрея.

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