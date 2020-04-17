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Від коронавіруса помер наймолодший пацієнт: не було й місяця

STYLERКоронавірус    17.04.2020 - 18:14
Від коронавіруса помер наймолодший пацієнт: не було й місяця
Від коронавіруса помер новонароджений (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус COVID-19 призвів до смерті новонародженого малюка

Коронавірус COVID-19 став причиною смерті новонародженого малюка, якому не було й місяця. Його офіційно вважають наймолодшою жертвою хвороби, що забрала життя вже майже 150 тисяч людей у всьому світі. Що відомо про трагічну подію - в матеріалі Styler.

Так, згідно офіційного Telegram-каналу МОЗ, що інформує українців про коронавірус в Україні та світі, малюк народився 6 березня на Філіппінах, і помер через 29 днів.

У Міністерстві охорони здоров'я Філіппін розповіли, що дитина стала задихатися і її відвезли в лікарню. Там маляті провели тест на COVID-19, який виявився позитивним.

"Дитина померла від пізнього сепсису - зараження крові, яке трапляється у немовлят віком до 90 днів через респіраторну інфекцію", - сказано в повідомленні.

Від коронавіруса помер наймолодший пацієнт у світі (Telegram/МОЗ)

Раніше ми писали, що в Україні прийняли рішення щодо продовження карантину. У МОЗ розповіли, в якому випадку жорсткі обмеження не будуть зняті 24 квітня, як планувалося раніше.

Також повідомлялося, що в Україні видужала вже рекордна кількість пацієнтів з коронавірусом.

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