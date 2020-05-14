Від коронавірусу помер відомий український лікар: боровся три тижні

Коронавірус COVID-19 став причиною смерті відомого українського онколога, онкохірурга Ігоря Закали. Медик боровся за життя майже три тижні, значну частину часу Ігор Степанович був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Завідувач диспансерним відділом Прикарпатського клінічного онкоцентру помер у середу, 13 травня, пише місцеве видання Голос.if.ua. Повідомляється, що медик звернувся в Центральну міську клінічну лікарню 24 квітня. А вже 28 числа Ігоря Закалу довелося приєднати до апарату ШВЛ.

“Сумуємо разом з родиною, друзями і товаришами з приводу тяжкої втрати – невблаганна хвороба забрала життя Закали Ігоря Степановича... Був завжди толерантний, спокійний, врівноважений, стриманий. Вічна пам'ять", – йдеться в повідомленні Управління охорони здоров'я міської ради.

Нижче інтерв'ю з відомим онкологом. Журналісти пишуть, що онкохірург Ігор Закала врятував сотні життів.

Ігор Закала (фото: onkocentr.com.ua)

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