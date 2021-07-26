Від коронавірусу помер 34-річний блогер, який заперечував COVID-19 і вакцинацію

Відзначимо, що Стівен був дуже релігійним і відвідував церкву.

Блогер заразився COVID-19

У себе в Twitter Стівен Хармон постійно писав пости про COVID-19, насміхався над вакцинацією і взагалі не вірив у вірус.

Він заразився коронавірусом у червні 2021 року, а пізніше потрапив до лікарні.

Незадовго до цього Хармон написав у Twitter речитатив за мотивами пісні репера Jay-Z: "Якщо у тебе проблеми з електронною поштою, я співчуваю тобі, синку. У мене 99 проблем, але з вакцинацією – ні".

У Стівена почалася пневмонія, про що він повідомив підписникам.

Останні слова Стівена

Останні слова Стівена були такими: "Якщо ви не вірите, що Бог може зцілити мене через цей дурний вентилятор, то тримайте пекло подалі від моєї палати інтенсивної терапії, тут немає місця страху або нестачі віри!"

Американця підключили до апарату штучного дихання 21 липня, хоча він спочатку чинив опір цьому. Потім він попросив підписників молитися за нього.

Стівен помер 25 липня, але його блоги в соцмережах зараз закриті і недоступні.

Стівен Хармон (Фото: Twitter / @stephenharmon)