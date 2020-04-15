Де немає коронавіруса: список поповнився новою країною

Коронавірус у світі вразив вже понад два мільйони людей, а от мешканцям Гренландії вдалося повністю позбутися від хвороби. Ці дані надав ресурс Worldometer, що відстежує статистику коронавіруса.

Хоча більша частина Гренландії і скута льодовиками, західне та східне узбережжя, де не такий суворий клімат, заселене людьми. Згідно з даними 2016 року, на острові проживало понад 57 тисяч людей.

Всього на острові COVID-19 виявили у 11 людей, зробили тест - 912-ти з часу виявлення першого випадку 16 березня. На щастя, від коронавіруса там ніхто не помер.

Коронавірус в Гренландії (скрін: worldometers.info)

Наголошується, що в столиці Гренландії - місті Нуук - з 4 квітня не було виявлено жодного випадку хвороби. Повідомляється, що на острові планують поступово знімати карантин, введений для боротьби з пандемією.

Зазначимо, що Гренландія, хоча і перебуває біля берегів Канади, політично належить до Європи, оскільки разом із прилеглими островами утворює автономну адміністративну одиницю, що належить Данії.

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