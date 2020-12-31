Від коронавірусу помер знаменитий французький актор, який грав у "Анжеліці"

В останній день 2020 року, 31 грудня, не обійшлося без смертей знаменитостей. Сьогодні пішов з життя знаменитий французький актор і режисер Робер Оссейн. Він помер від COVID-19 у лікарні через кілька годин після того, як відзначив 93-річчя.

Він заразився коронавірусною інфекцією під час попередньої госпіталізації. Про це повідомляє французьке видання Le Point.

Робер Оссейн народився в Парижі в музичній сім'ї. Його батько, скрипаль і композитор Андре Оссейн, азербайджанського походження, був родом із Самарканда, а дідусь з Азербайджану. Його мати театральна актриса Анна Мінковська, родом з Сорок.

Його дебют у кіно відбувся у фільмі Р. Каденака "Набережна блондинок" (1954), і вже в 1955 році знімає свій перший фільм "Негідники відправляються в пекло". У цій картині він запропонував роль Марині Владі, на якій у тому ж році одружується.

Свою дружину він знімав і в наступних картинах: "Вибачте наші гріхи" (1956), "Ти - Отрута" (1958), "Ночі шпигунів" (1959). Також Оссейн знімався у багатьох своїх фільмах.

При цьому найбільший успіх до актора прийшов після ролі графа Тулузького Жоффрея де Пейрака у фільмі "Анжеліка", де його партнеркою стала французька актриса Мішель Мерсьє.

З 1970 по 1979 роки Оссейн був головою Національного Народного театру в Реймсі, а потім в Парижі. Він ставив "Дантон і Робесп'єр", "Людина на ім'я Ісус", "Собор Паризької Богоматері", "Анжеліка".

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