У коронавіруса з'явилися нові симптоми: деякі виглядають незвично

Коронавірус в Україні та світі продовжує свій наступ. Станом на 5 травня було інфіковано 12 697 українців. За останню добу кількість хворих зросла на 366 осіб, одужали 1875 пацієнтів, 316 осіб померли.

Вчені виявили нові симптоми коронавірусу, які виглядають не завжди звичайно і часто людина навіть не підозрює, що ці ознаки пов'язані з новою хворобою. Вони відзначають, що COVID-19 абсолютно по-різному проявляється у різних пацієнтів і часто це пов'язано із загальним станом імунітету.

Інфікована людина може носити в собі вірус до 14 днів без яскраво виражених симптомів. З найбільш відомих ознак коронавірусу медики відзначають підвищення температури тіла, кашель, задишку, болт в грудях.

Як повідомляє видання Express, лікарі зафіксували нові симптоми, які сильно відрізняються від загальної клінічної картини коронавірусу. Один з них – неможливість розбудити людину. Раніше зазначалося, що один із симптомів коронавірусу - це сильна втома і сонливість. Однак тепер з'явилося уточнення – хворий не може прокинутися або не має сил встати з ліжка, хоча жодних інших ознак хвороби у нього немає. Як пояснюють вчені, так організм реагує на вторгнення вірусу в тіло людини.

Більшість пацієнтів описують цей симптом як сильну втому, яка позбавляє можливості що-небудь робити та навіть рухатися. Також до такого стану може додатися раптова прострація, сплутаність мислення.

Варто також перевірити шкірні покриви, через те, що можуть з'явитися червоні плями та різні висипання невідомого походження. Ще одна ознака – зміна у випорожненні.

Як зазначають деякі хворі, вони почали частіше ходити в туалет і їх стілець став більш м'яким.

З більш серйозних симптомів медики назвали кашель з кров'ю. Цей ознака коронавірусу зустрічається у 1% інфікованих. Часто такий кашель виникає до підвищення температури та вказує, що COVID-19 може бути дуже важким.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в країнах Європи провели додаткові тести та стверджують, що пацієнти з COVID-19 з'явилися ще в листопаді-грудні 2019 року.