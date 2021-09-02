У коронавірусу "Дельта" знайшли нові перші симптоми: список

У штаму коронавірусу "Дельта" все частіше стали виявляти нові перші симптоми, які відрізняють його від попередніх мутацій COVID-19.
Про це заявив Тарас Жиравецький, лікар одного з діагностичних центрів Львова.
При цьому, за словами медика, загальний аналіз крові у пацієнтів часто може бути без значних змін.
За словами медика, "Дельта" виявився значно потужнішим, ніж його китайський попередник.
"Передається (коронавірус "Дельта". - Ред.) значно швидше, дійсно частіше у пацієнтів приєднується бактеріальна інфекція, яка не так легко піддається лікуванню навіть потужними антибактеріальними препаратами і на 6-7 день захворювання", - заявив Жиравецький.
Так, за словами головлікаря Львівської обласної інфекційної лікарні Сергія Федоренка, у багатьох нових пацієнтів з коронавірусом відсутні такі типові ознаки, як порушення нюху і смаку. Зате почастішали випадки розладів з боку шлунково-кишкового тракту.
"Збільшилася кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади шлунково-кишкового тракту", - заявив він в одному з інтерв'ю.
Нагадаємо, що в Україні продовжує стрімко зростати кількість COVID-хворих. Так, на 2 вересня підтверджено 2477 нових випадків. Найбільше у Києві (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.