Коронавіруса не було: донька загиблої знахарки з Конотопа зробила заяву

Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Рідні загиблої жінки з Конотопа стверджують, що у неї не було коронавіруса

Коронавірус в Україні вразив уже понад 900 осіб і з них 22 випадки закінчилися летально. Однією з перших жертв стала мешканка Конотопа, літня жінка, яка до останніх днів спілкувалася з великою кількістю людей. Як розповіли сусіди, вона була знахаркою і ворожкою.

Донька загиблої 76-річної мешканки Конотопа заявила, що лабораторні аналізи не підтвердили у її матері зараження коронавірусом. Вона написала про це на своїй сторінці в Facebook і опублікувала висновок медиків з лабораторного центру МОЗ України.

"Не могли мовчати, бо душа болить за найдорожчу людину – нашу маму, з якою не дозволили попрощатися, провести в останній путь, так, як вона того заслужила за роки свого життя. Тому боляче, коли під час важкої втрати через порожні звинувачення замість підтримки ти потрапляєш під загальне цькування, коли знайомі відвертаються, коли замість слів співчуття чуєш звинувачення", - написала Олена Приходько, донька загиблої.

Варто відзначити, що днем раніше мер Конотопа Артем Семеніхін розмістив на своїй сторінці документ, який підтверджує COVID-19 у загиблої жінки.

Однак користувачі порівняли документи та з'ясувалося, що перший лабораторний аналіз був проведений 28 березня, а другий – 29 березня. Перший показав наявність коронавірусу у загиблої, а другий, результати якого стали відомі тільки 31 березня, був негативний.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що заходів Конотопа б'є тривогу через загиблу ворожку, бо вона контактувала з великою кількістю людей в місті.