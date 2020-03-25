Коронавірус і тварини: Пальчевського спіймали на нахабній брехні

Андрій Пальчевський здав свою собаку в притулок, щоб не заразитися COVID-19. В ефірі одного з каналів одіозний бізнесмен, чия клініка намагалася сховати позитивні тести на коронавірус пацієнтів з Куршевеля, зізнався, що зробив це через те, що "в рідкісних випадках, але домашні тварини можуть переносити коронавірус".

Ці слова Пальчевського обурили активістів, зоозахисників і любителів тварин. Так, засновниця розплідника бордоських догів "De Majent" Наталія Козюба виступила із зверненням до бізнесмена, який розігнав паніку серед власників тварин.

"Днями українці подивилися в прямому ефірі відеоінтерв'ю Андрія Пальчевського - людини, яка, не володіючи актуальною інформацією, вводить людей в оману! Як можна кидатися в ефірі такими заявами? Без наукового підходу та підтвердження фактів! І це засновник клініки!? У мене і багатьох моїх друзів до вас питання: ви за наслідки своїх слів відповідаєте? За тисячі тварин, яких зараз викинуть на вулицю, віддадуть в переповнені притулки на виживання, присплять, уб'ють, тільки тому, що ви "авторитетно" заявили, що від них можна заразитися кароновірусом і особисто віддали свою собаку в притулок, щоб не бути голослівним. Ви який приклад людям показали? Ви єдиний у світі встановили причини зараження і поширення?", – обурюється вона.

"До чого все говорю? Сумно! Люди після вашого інтерв'ю пішли собак топити в річку. В клініки дзвонять, дістають лікарів дурними питаннями і проханнями приспати собак... Мені в розплідник пишуть і дзвонять власники собак з питаннями про перетримку в готелях для тварин. Кожному я пояснюю, витрачаючи свій час, і, теоретично, рятую завідомо кожну собаку. Даю офіційні посилання від МОЗ України, різні спростування! Коли ж навчаться наші депутати і політики не просто красиво говорити, а чесно і правдиво!", – задає риторичне питання Наталія.

Вона впевнена: ставлення до наших улюбленців - це тест на людяність!

"Перевірте інформацію, не слухайте "авторитетних" не в своїй темі політиків! Не робіть необачних кроків по відношенню до своїх тварин. Давайте всі разом будемо людьми і рятувати світ, не позбавляючи життя інших! Всім добра і здоров'я!" - резюмувала Наталія.

Сьогодні ваші найкращі друзі - це сім'я і ваші домашні улюбленці, впевнена Наталія Козюба

Нагадаємо, що в лютому в соцмережах з'явилася зведення МОЗ про можливість зараження коронавірусом від домашніх тварин. Більше того, відомство навіть випустило білборди з написом "уникайте контактів з тваринами", адже ті нібито "є переносниками COVID-19". Але після хвилі обурення в соцмережах, у МОЗ все ж підтвердили: у світі немає лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом від домашніх тварин. Але після контакту з тваринами все одно потрібно мити руки.

Раніше Уляна Супрун розповіла, чи потрібно уникати тварин під час пандемії коронавірусу.