Коронавірус може жити в салоні 3 дні: як часто потрібно дезінфікувати авто

Автомобілісти в Україні в період карантину через коронавірус можуть їздити в особистому транспорті без масок, на відміну від пішоходів у громадських місцях. При цьому важливо враховувати й частку ризику - адже зараза, випадково занесена в салон машини, здатна жити на поверхні до трьох днів.

В умовах пандемії COVID-19 експерти відзначили високу важливість підтримувати чистоту в авто, правильно і своєчасно проводити дезінфекцію.

Для цих цілей можна використовувати антисептик, який бажано мати не тільки в кишені одягу, але і в бардачку біля запасних масок.

Дезінфекцію краще проводити кожен раз, коли закінчуєте/починаєте поїздку, а якщо ви в дорозі буваєте щодня, то мінімум два рази на день.

Для початку потрібно розбризкати антисептик по салону, і ретельно обробляти експерти рекомендують кермо, сидіння, підлокітник, важіль перемикання передач, бардачок. Про це передає "Автотема".

Після цього необхідно на 5-8 хвилин вийти з авто - його необхідно добре провітрити, щоб запах антисептика не залишився в салоні.

Після цього спиртовою серветкою слід ретельно протерти всі поверхні, з якими є контакт під час експлуатації.

Нагадаємо, раніше вчені назвали найбезпечніший вид транспорту в період пандемії коронавірусу.

Раніше ми повідомляли про те, що в Києві стали проводити дезінфекцію великих промзон за допомогою дронів. Апарат підіймав у повітря 16 літрів дезрозчину за один виліт і за 10-15 хвилин дезінфікував територію площею до 20 тисяч "квадратів".