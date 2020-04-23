Коронавірус може жити в організмі людини кілька місяців: вчені зробили заяву

Коронавірус в Україні був діагностований у 7170 людей. За даними ЦГЗ, з початку епідемії померло 187 пацієнтів, а 504 людини одужали.

Вчені заявляють, що COVID-19 може зберігатися в організмі людини протягом декількох тижнів після повного одужання. Про це повідомила директор Корейського центру контролю і профілактики захворювань, доктор Юн Юн-Кьонг, пише CNN.

У Південній Кореї у кількох пацієнтів, які перехворіли на коронавірус, повторні аналізи показали позитивний результат на COVID-19.

"Можемо припустити, що в залежності від пацієнта вірус може залишатися в організмі протягом різного періоду часу, не бувши повністю видалений навіть після утворення нейтралізуючих антитіл. Зараз проводиться додаткове дослідження", - повідомила Юн Юн-Кьонг.

Вона стверджує, що у пацієнтів виявили вироблення антитіл проти коронавірусу, але у половини з них є генетичний матеріал в аналізах. Однак Кьонг вважає, що ці пацієнти не заразні.

Подібну ситуацію вже зафіксували в Україні. У Рівненській області у чотирьох пацієнтів, яких готували до виписки, виявили в аналізах COVID-19. Українські лікарі припустили, що пацієнти заразилися повторно, але потім прийшли до висновку, що вірус досить своєрідно діє на різних пацієнтів.

"Я б назвав це не повторно інфіковані, а клінічно здорові люди, які пройшли процес лікування. Але це підтверджує своєрідність поведінки вірусу, тобто він може знаходиться в організмі не обов'язково 14 днів, він може знаходитися і більше. Тобто це ті люди, які вже де-факто були зціленими повністю, їм провели тестування ПЛР і отримали позитивний тест. Вони будуть знаходитися ще на лікуванні протягом, можливо, сім днів до найближчого тестування", - розповів голова Рівненської ОДА Ігор Тимошенко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що лікар попередила про другу хвилю коронавірусу.