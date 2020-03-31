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Коронавірус може жити до 7 днів: вчені назвали головну небезпеку медичних масок

STYLERКоронавірус    31.03.2020 - 19:55
Коронавірус може жити до 7 днів: вчені назвали головну небезпеку медичних масок
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Вчені закликали дезінфікувати найголовніший атрибут захисту від коронавіруса

Коронавірус продовжує поширюватися по Україні та світу. За станом на 31 березня у світі інфіковано понад 800 тисяч осіб, понад 172 тисяч осіб одужали, і 39 тисяч осіб померли. Лідерами по захворюваності на цей момент є США, Італія, Іспанія, Китай і Німеччина. В Україні зафіксовано 549 випадків зараження, 13 людей загинули.

Одним з найбільш ефективних методів захисту є медичні маски. Вони можуть уберегти від поширення вірусу від заражених, а також знизити ризик інфікування для тих, хто знаходиться у великому скупченні народу. Однак, як повідомляють вчені з Університету Гонконгу, нове дослідження показало, що COVID-2019 може жити на зовнішній стороні маски до 7 днів.

Лікарі просять ретельно дотримуватися правил носіння медичних масок і дезінфікувати всі засоби захисту.

Варто відзначити, що звичайна медична маска – це одноразовий виріб, який через кілька годин стає непридатним для використання. Вона закриває ніс і рот, забезпечує бар'єр для інфекційних частинок від хворого до здорового, але не допомагає від небезпечних хімічних речовин або серйозних бактерій і вірусів. Сучасні маски зі спанбонду мають ступінь захисту до 95,5%.

Носити одноразову маску можна від 2 до 6 годин, в залежності від зовнішніх умов і недотримання правил особистої гігієни. У період епідемій час ефективності маски скорочується.

Маску не можна чіпати руками, оскільки інфекція може знаходиться на руках і потрапити на слизові оболонки очей або рота.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що коронавірус здатний проникати під захисну маску.

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