Коронавірус забирає молодих: на Буковині загинули два брати

Коронавірус в Україні був діагностований у 6125 пацієнтів. З початку епідемії помела 161 людина, 10 з них – за останню добу. У Сторожинці Чернівецької області помер 25-річний чоловік, у якого підозрюють COVID-19.

Смерть молодої людини з села Їжівці підтвердив голова Сторожинецької РДА Дмитро Балінов. Відомо, що молодий чоловік перебував кілька днів у реанімації і його стан лікарі оцінювали як дуже важкий. Останні кілька днів він перебував на апараті штучної вентиляції легенів.

На вихідних в цій же лікарні помер молодший брат пацієнта, якому було 19 років. У обох братів підозра на коронавірусну хворобу, але на цей момент точні результати діагностики ще не відомі. В лікарню молоді люди потрапили з діагнозом "двобічна пневмонія".

Варто відзначити, що Чернівецька область очолює антирейтинг по захворюваності коронавірусом в Україні. З початку епідемії там було зареєстровано 988 осіб з COVID-19, з яких одужали – 31 пацієнт, а 16 осіб померло. За останню добу в області було зафіксовано 82 випадки COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві за вихідні від коронавірусу загинули чотири людини, в тому числі й 31-річний чоловік. Як пояснюють медики, у всіх загиблих пацієнтів були серйозні супутні захворювання, такі як хвороби серця, цукровий діабет, гіпертонія.