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Коронавірус може викликати тяжкі наслідки у жінок

STYLERКоронавірус    12.05.2020 - 07:55
Коронавірус може викликати тяжкі наслідки у жінок
Коронавірус може викликати важкі ускладнення у жінок (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус COVID-19 може викликати небезпечні ускладнення у молодих жінок

Коронавірус може викликати важкі ускладнення у жінок, аж до безпліддя. Науковці уже підтвердили, що COVID-19 важко переносять не лише люди похилого віку із супутніми захворюваннями, але і багато вагітних жінок. Про те, що вірус впливає на репродуктивну систему, говориться в дослідженні китайських вчених з департаменту фізіології Медуніверситету Цзиніна (Jining Medical University).

На думку вчених, патоген здатний проникнути в органи сечостатевої системи, адже в них дуже багато білка ACE2, який і є "воротами" для проникнення в організм людини.

Таким чином, ученим вдалося з'ясувати, що коронавірус здатний інфікувати яєчники, матку, піхву і навіть плаценту. Це може привести до безпліддя, вважають дослідники, і попереджають про можливі порушення менструального циклу, респіраторний дистрес-синдром у вагітних та інші небезпечні патології.

Експерти підкреслюють, що багато вірусних захворювань можуть впливати на репродуктивну систему. Зараз вчені й далі працюють у цьому напрямку, проводячи ряд досліджень про вплив штаму SARS-CoV-2 на жінок в цілому і на вагітних зокрема.

Відзначимо, що не так давно вагітна 23-річна жінка в Дніпрі через ускладнення коронавірусу втратила двійню.

Нагадаємо, раніше вчені довели, що коронавірус може передаватися статевим шляхом. Частинки вірусу виявили в зразках насінної рідини частини чоловіків, які брали участь в експерименті.

Теги Новини України Коронавірус
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