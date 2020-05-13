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Коронавірус може викликати пухлини в організмі

STYLERКоронавірус    13.05.2020 - 12:28
Коронавірус може викликати пухлини в організмі
Коронавірус COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Коронавірус призводить до тяжких наслідків в деяких випадках

Коронавірус може викликати пухлини в організмі людини. Новоутворення виявили в кишківнику у багатьох пацієнтів в США - країни, де на коронавірус захворіло понад 1,3 мільйона людей.

Крім новоутворень у пацієнтів з COVID-19 були також і інші порушення в роботі кишківнику, пише науковий журнал Radiology.

Усього лікарі обстежили 414 пацієнтів з лікарні в Массачусетсі, середній вік яких 57 років. Майже у третини з них були виявлені кишкові проблеми - різні порушення і новоутворення.

Найчастіше такі проблеми виявляли у "важких" пацієнтів, що лежали у відділенні інтенсивної терапії. Лікарі кажуть, щоб зрозуміти, чому вірус робить такий вплив на кишківник, потрібні додаткові дослідження.

Найбільш небезпечною патологією кишечника, виявленою у ряду пацієнтів, був пневматоз. При такому ускладненні гази проникають у стінки кишечника й утворюють там пухлини - кісти.

У інших пацієнтів були виявлені ішемія кишківника (синдром, що виникає в результаті звуження брижових артерій та обмеження припливу крові до стінки тонкої кишки), а також холестаз - хвороба, при якій порушується утворення жовчі.

Раніше вчені дійшли висновку, що коронавірус може передаватися фекально-оральним шляхом і розмножуватися в кишківнику. Таке відкриття пояснило, чому у третини пацієнтів з коронавірусом спостерігалися симптоми ШКТ - діарея, нудота, блювання.

Теги Новини України Коронавірус
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