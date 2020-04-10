Коронавірус викликає шторм в організмі: лікарі пояснили високу смертність від COVID-19

Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Вчені пояснили, чому при коронавірусі на організм людини не діють ліки

Коронавірус в Україні був діагностований вже у 1892 людини. 57 пацієнтів померли, а 45 пішли на поправку. У всьому світі за станом на 9 квітня кількість інфікованих вже майже півтора мільйона осіб, і з початку епідемії видужала майже 340 тисяч осіб, а загинуло близько 90 тисяч пацієнтів.

Медики відзначають, що препаратів від коронавірусу на цей момент не існує, а ті, які проходять випробування, можуть допомогти лише у неважких випадках зараження. Як пояснила фахівець по зараженню Джессіка Менсон з Лондонської університетської лікарні, після зараження коронавірусом, стан пацієнта погіршується через 7-10 днів. Як вона пояснила, у цей час відбувається так званий "синдром сьомого дня", пише видання AFP.

Менсон пояснила, що дані про захворювання свідчать про те, що у пацієнтів з тяжкою формою COVID-19 відбувається цитокініновий шторм. Під час цього явища, що організм людини починає відчувати себе під загрозою інфекції та виділяти цитокіни – білки, які є частиною імунної системи.

Зазвичай таке явище викликає позитивний вплив на організм, але COVID-19 та інші подібні віруси викликають зовсім іншу реакцію. Цитокінів стає так багато, що вони провокують вибух в організмі та вбивають пацієнта.

Як пояснює Менсон, зараз основне завдання науковців, які займаються розробкою ліків, знайти засіб для того, щоб гасити вибух або затримувати та при цьому не губити імунну систему людини. Такий препарат у майбутньому міг би стати універсальним засобом проти багатьох небезпечних інфекцій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські вчені розповіли, скільки людей помре в країні від коронавірусу.