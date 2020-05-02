Коронавірус викликає паніку: як перевірити свій організм на COVID-19

Коронавірус в Україні та світі продовжує вражати людей. Підвищена температура, сухий кашель, задуха – найпоширеніші симптоми коронавіруса. Останні кілька місяців їх боїться виявити більшість людей на планеті.

Нещодавно їх запідозрила у себе і кореспондент програми "Вікна-новини" на СТБ Ірина Заславець, і відразу ж відправилася перевірятися. Чи так просто зробити тест? Скільки коштує викликати лікаря додому? І як відрізнити панічні симптоми від реальної хвороби? Читайте в матеріалі Styler.

"Почалося все з того, що на роботі в мене піднялася температура. Термометр показав 37.2. Я відразу записалася до свого сімейного лікаря і поїхала в поліклініку", – розповіла Ірина Заславець.

Крім того, у кореспондента нестерпно боліла голова. Але ні сухого кашлю, ні задухи – найбільш виражених симптомів коронавірусу – не було. Дівчина не була за кордоном, не контактувала з тими, у кого підтверджений COVID-19, тому причин перевіряти на нього у лікаря пацієнтки не було приводу. Однак додому Іру відправив зі словами: "Ніхто точно не може бути впевнений, що це не коронавірус. Тому необхідно краще прислухатися до себе і сидіти вдома"

"Вже на третій день у мене тиснуло в грудях, не вистачало повітря. Я навіть час від часу кашляла. Між тим, читала новини, де писалося: "В лікарню потрапив у важкому стані, тому що зволікав зі зверненням", – зазначила кореспондент.

Щоб заспокоїтися, Іра вирішила зробити тест на коронавірус. Але не безкоштовно – адже лікар не бачила в цьому потреби й не дала скерування. Ціна ПЛР-тесту – від 2 з половиною до 4 тисяч гривень. Якщо ви прийняли рішення здати його, до вас додому приїжджає медсестра. При собі у неї – сумка з санітайзером, масками та набором для дослідження на кожного клієнта. Вона проводить процедуру, до речі, не надто приємну.

Результат тесту приходить протягом доби. У цьому перевага приватних лабораторій. У державних через велике завантаження доводиться чекати по кілька днів.

У кореспондента COVID-19 не був діагностований. Разом з негативним тестом зникли й симптоми, тому що їх викликала підсвідомість.

Як пояснив психіатр Олександр Іванов, людина в нападі паніки здатна викликати у себе різні симптоми.

"Якщо людина чимось дуже сильно турбується, на чомусь дуже сильно зациклена, вона може викликати в собі будь-які психофізичні розлади", - сказав лікар.

Пацієнти з такими думками до Олександра Іванова звертаються дуже часто. Він каже, що подивитися страху в очі – хороший метод, однак треба вчасно зупинитися, щоб не складати такі тести через день. А тим, у кого немає грошей на перевірку в приватній лабораторії, радить знайти лікаря, якому зможете довіритися. Він легко відрізнить уявні симптоми від реальних.

Є ще один дієвий метод позбутися від будь-яких страхів – звичайні кардіонавантаження

А щоб переконатися в тому, що ваші легені працюють добре – затримайте дихання та зафіксуйте час, який ви можете не дихати. Якщо він з дня на день не зменшується, значить ваші легені працюють нормально, і турбуватися не варто.

Медики розповіли, як відрізнити панічні симптоми від реального коронавірусу

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