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COVID-19 провокує утворення тромбів набагато частіше, ніж вакцини - вчені

Автор: Styler

Вакцини від коронавірусу провокують утворення тромбів в мозку і ССЗ в 8-10 разів рідше, ніж безпосередньо сам COVID-19.

До такого висновку прийшли вчені Оксфордського університету, говориться в повідомленні прес-служби навчального закладу.

Так, за словами професора Пола Гаррісона, коронавірусна інфекція різко підвищує ймовірність появи тромбів в судинах мозку. Також ймовірність їх появи при зараженні COVID-19 помітно вища, ніж після вакцинації усіма існуючими вакцинами. В тому числі це стосується і молодих людей у віці до 30 років.

"Це слід враховувати при розгляді балансу між ризиками і перевагами вакцинації", - говорить Гаррісон.

Який ризик ССЗ після вакцинації COVID-19?

Повідомляється, що в тому числі серцево-судинні захворювання спостерігаються приблизно лише у п'яти з мільйона людей після першої дози вакцини AstraZeneca COVID-19.

ССЗ після вакцинації Pfizer або Moderna зустрічалися тільки у чотирьох людей з мільйона вакцинованих.

"У порівнянні з мРНК-вакцинами, ризик ССЗ від коронавірусу вищий приблизно в 10 разів. А порівняно з вакциною AZ-Oxford ризик отримати ССЗ у результаті COVID-19 - приблизно у вісім разів вищий", - йдеться в повідомленні.

Вчені зазначають: результати цього дослідження слід інтерпретувати обережно, оскільки дані все ще накопичуються.

Фото: Коробки, що містять флакони з вакциною Janssen (Jon Cherry / Getty Images)

Раніше повідомлялося, що в Канаді підтвердили зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.

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