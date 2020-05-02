Коронавірус може викликати серйозні ускладнення навіть у здорової людини

Коронавірус в Україні був діагностований у 10 861 людини. За даними МОЗ, за останню добу від COVID-19 померли 11 осіб.

Як стверджують медики, всі померлі від коронавірусу мали супутні захворювання, такі як хвороби серцево-судинної системи, ожиріння, діабет, проблеми з органами дихання і нирками.

Вчені з'ясували, що нова коронавірусна інфекція може пошкоджувати роботу серця навіть в абсолютно здорових людей, у яких раніше не було серцево-судинних проблем. Нове дослідження показало, що COVID-19 може викликати масову запальну реакцію в організмі людини, яка називається міокардит. Про це пише видання Science alert.

Лікарі встановили, що вірус вражає клітини серця і викликає сильне запалення м'язової тканини (міокарда). Через це сильно погіршується провідність в серце та знижується здатність перекачувати кров по тілу. А це веде до того, що порушується циркуляція кисню в інші органи, в тому числі й в легені.

Як відзначають дослідники, причин виникнення запального процесу може бути кілька:

Білок вірусу у формі шипа фіксується на рецепторі на клітинній поверхні, який називається АСЕ2. У пацієнтів з серцевими проблемами таких рецепторів набагато більше. Саме тому починається запалення.

Організм інфікованого починає війну з вторгненням патогенних мікроорганізмів, а це вимагає більше енергії та сил. Метаболізм починає підвищуватися, а разом з ним – температура тіла. У людей з сильним імунітетом організм справляється, а з ослабленим – не вистачає сил боротися з вірусом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що коронавірус викликає у дітей дивний запальний синдром.