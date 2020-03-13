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Коронавірус може викликати серйозні ускладнення: вчені шокували заявою

STYLERЖиття    13.03.2020 - 08:05
Коронавірус може викликати серйозні ускладнення: вчені шокували заявою
Коронавірус може дати серйозні ускладнення (Колаж РБК-Україна)

Китайські вчені заявили, що коронавірус може завдати серйозної шкоди здоров'ю чоловіків

Коронавірус COVID-2019 може викликати серйозні ускладнення зі здоров'ям у чоловіків, які перенесли це захворювання. Китайські вчені з Центру репродуктивної медицини Медичного коледжу Тунзци закликали всіх чоловіків перевіриться на безпліддя.

Як наголошується в заяві вчених, коронавірус здатний привести до пошкодження тестикул і викликати повне або часткове безпліддя.

Документ з'явився на сайті уряду Хубей у четвер, 12 березня. У ньому всіх чоловіків, які перехворіли на коронавірус COVID-2019, закликали пройти медичне обстеження. Після публікації документа, в соціальних мережах почався ажіотаж і документ з сайту прибрали.

Як пояснюють вчені, вірус SARS-CoV-2, який і викликає коронавірус COVID-2019, генетично дуже схожий на один з вірусів-SARS, який лютував в Китаї в минулі роки. За генетичним дослідженням старий вірус волав як ускладнення запалення яєчок і приводив до повного безпліддя у чоловіків.

Дослідження інфікованих чоловіків, проведене групою Чи Юйфэна, показало, що коронавірус містить фермент ACE2, що дозволяє йому проникати в клітини організму і пошкоджувати тканини. У людей, які перенесли інфекцію, можливі ураження не лише легенів, але й серця, нирок, щитовидної залози, тонкої кишки та чоловічих статевих залоз.

На цей момент клінічних досліджень, які б підтверджували цей факт, немає. Китайські вчені перевіряють інформацію про те, чи міг коронавірус COVID-2019 вплинути на чоловічий сперматогенез.

Проте група вчених Янцзин Вана з центральної лікарні Сучжоу обстежила вже 146 пацієнтів-чоловіків з новим коронавірусом і виявила у хворих накопичення АСЕ2 у клітинах ниркових канальців і сім'явивідних протоках.

Раніше ми повідомляли про те, що медики визначили нові терміни інкубаційного періоду коронавірусу.

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