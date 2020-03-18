Коронавірус викликав паніку на валютному ринку: що буде з курсом

Коронавірус в Україні та карантин призвів до істотного зростання долара по відношенню до гривні за кілька днів, і за станом на 18 березня в обмінниках американську валюту продають за 28,63 грн, а на готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,19 грн, продажу - 28,63 грн.

Треба сказати, що в порівнянні з вчорашнім днем курс американської валюти призупинив зростання в обмінних пунктах, однак на практиці долар зараз в обмінниках у дефіциті - у Нацбанку розповіли, що за один тиждень українці скупили 300 млн дол.

Як зазначається в повідомленні регулятора, жодних обмежень на валютному ринку, не зважаючи на панічні настрої, запроваджувати не планують, і Нацбанк згладжує коливання, учтобы заспокоїти громадян і українські компанії.

Водночас деякі банки обмежили або зупинили видачу готівкового долара, а державний "ПриватБанк" з 18 березня припинив продаж готівкової валюти в касах до відновлення відновлення поставок готівки з-за кордону.

За словами старшого аналітика "Альпарі" Вадима Іосуба, з минулої середи долар США значно зріс до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 5,8-8,5%, і офіційний курс долара, який встановлював Нацбанк України, зріс на 6,9% - до 27,06 грн з 25,31 грн.

Так, 18 березня з урахуванням торгів на міжбанку НБУ встановив довідковий курс на рівні 27,24 грн/дол, підвищивши його в порівнянні з 17 березня (27,03 грн).

Експерт прогнозує зростання курсу долара до гривні й на найближчий тиждень. Так, американська валюта на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар у банках - 27,5-27,9 грн.

Додамо, що ще 14 березня аналітик "Альпарі" допускав у прогнозі, що курс долара до гривні може зрости до 30 гривень, якщо ситуація на світових фінансових ринках буде погіршуватися через пандемію коронавіруса.

В НБУ раніше називали ряд кроків для підтримки банківської системи на час обмежень, пов'язаних з поширенням COVID-19. Серед них:

зниження норми обов'язкового резервування за залученими коштами в іноземній валюті;

НБУ зберігає присутність на валютному ринку;

підтримка ліквідності банків через стандартні інструменти рефінансування;

відстрочка виїзних перевірок банків та інших фінансових установ на період надзвичайних заходів та інше.

Фото: скрін bank.gov.ua

Також ми писали про те, що коронавірус в Україні призведе до масштабних збитків серед населення всіх верств - Віденський інститут економіки дав прогноз, що пандемія COVID-19 сповільнить зростання ВВП України вдвічі.