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Коронавірус виживає на різних поверхнях: як убезпечити своє авто

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Коронавірус може залишатися життєздатним на різних поверхнях - від декількох годин до декількох днів

Коронавірус в Україні підтвердили вже у 97 людей. Найбезпечнішим видом транспорту медики називають особистий автомобіль, але і пересування на своєму транспорті не гарантує 100% захист, оскільки вірус може виживати на різних поверхнях від декількох годин до декількох днів. Як убезпечити своє авто під час епідемії коронавіруса - в матеріалі Styler.

Зазначимо, що вчені Національного інституту здоров'я США виявили, що вірус SARS-CoV-2, який потрапив на картон, залишається життєздатним протягом 24 годин. А на пластику та нержавіючій сталі він живе до 2-3 днів.

Як зробити автомобіль "острівцем безпеки"

  • Перш, ніж сідати в автомобіль, обробіть руки антисептиком.
  • Як мінімум двічі на день очищайте свій автомобіль, використовуючи при цьому стандартні дезінфікуючі засоби для автомобіля.
  • Ретельно протирайте кермо, торпедо, панель приладів, ручки дверей, сидіння, дитяче крісло, скло і навіть елементи багажного відділу.
  • На час карантину приватне авто має стати дійсно приватним. Ним мають користуватися тільки ви і члени вашої родини.

Під час розгулу коронавіруса варто відмовитися від подорожей в компаніях або ідеї підвозити знайомих.

Крім того, в умовах пандемії коронавіруса всім водіям потрібно мати у своєму транспорті необхідні засоби для захисту - маски, антисептик для рук, спрей, який зволожує слизову носоглотки.

Нагадаємо, доктор Комаровський нещодавно розповів, чи можна виходити на прогулянку або займатися індивідуальними видами спорту на повітрі, враховуючи що коронавірус "живе" в повітрі близько 3-4 годин.

Раніше ми писали, як живе епіцентр коронавіруса в Україні, де 24 березня підтвердилося ще більше десяти випадків зараження.

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