Коронавірус виживає на різних поверхнях: як убезпечити своє авто

Коронавірус в Україні підтвердили вже у 97 людей. Найбезпечнішим видом транспорту медики називають особистий автомобіль, але і пересування на своєму транспорті не гарантує 100% захист, оскільки вірус може виживати на різних поверхнях від декількох годин до декількох днів. Як убезпечити своє авто під час епідемії коронавіруса - в матеріалі Styler.

Зазначимо, що вчені Національного інституту здоров'я США виявили, що вірус SARS-CoV-2, який потрапив на картон, залишається життєздатним протягом 24 годин. А на пластику та нержавіючій сталі він живе до 2-3 днів.

Як зробити автомобіль "острівцем безпеки"

Перш, ніж сідати в автомобіль, обробіть руки антисептиком.

Як мінімум двічі на день очищайте свій автомобіль, використовуючи при цьому стандартні дезінфікуючі засоби для автомобіля.

Ретельно протирайте кермо, торпедо, панель приладів, ручки дверей, сидіння, дитяче крісло, скло і навіть елементи багажного відділу.

На час карантину приватне авто має стати дійсно приватним. Ним мають користуватися тільки ви і члени вашої родини.

Під час розгулу коронавіруса варто відмовитися від подорожей в компаніях або ідеї підвозити знайомих.

Крім того, в умовах пандемії коронавіруса всім водіям потрібно мати у своєму транспорті необхідні засоби для захисту - маски, антисептик для рук, спрей, який зволожує слизову носоглотки.

Нагадаємо, доктор Комаровський нещодавно розповів, чи можна виходити на прогулянку або займатися індивідуальними видами спорту на повітрі, враховуючи що коронавірус "живе" в повітрі близько 3-4 годин.

Раніше ми писали, як живе епіцентр коронавіруса в Україні, де 24 березня підтвердилося ще більше десяти випадків зараження.