Коронавірус виживає на різних поверхнях: як убезпечити своє авто

Коронавірус може залишатися життєздатним на різних поверхнях - від декількох годин до декількох днів
Коронавірус в Україні підтвердили вже у 97 людей. Найбезпечнішим видом транспорту медики називають особистий автомобіль, але і пересування на своєму транспорті не гарантує 100% захист, оскільки вірус може виживати на різних поверхнях від декількох годин до декількох днів. Як убезпечити своє авто під час епідемії коронавіруса - в матеріалі Styler.
Зазначимо, що вчені Національного інституту здоров'я США виявили, що вірус SARS-CoV-2, який потрапив на картон, залишається життєздатним протягом 24 годин. А на пластику та нержавіючій сталі він живе до 2-3 днів.
Під час розгулу коронавіруса варто відмовитися від подорожей в компаніях або ідеї підвозити знайомих.
Крім того, в умовах пандемії коронавіруса всім водіям потрібно мати у своєму транспорті необхідні засоби для захисту - маски, антисептик для рук, спрей, який зволожує слизову носоглотки.
Нагадаємо, доктор Комаровський нещодавно розповів, чи можна виходити на прогулянку або займатися індивідуальними видами спорту на повітрі, враховуючи що коронавірус "живе" в повітрі близько 3-4 годин.
Раніше ми писали, як живе епіцентр коронавіруса в Україні, де 24 березня підтвердилося ще більше десяти випадків зараження.