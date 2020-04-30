Коронавірус не піде з України: експерт розповів, навіщо насправді ввели карантин

Коронавірус в Україні залишиться після зняття карантину 11 травня, і країна навчиться протистояти заразі у звичайних умовах, без запроваджених обмежень і заборон.

Українці в цілому добре дотримуються карантину, тому вдалося уникнути великого стрибку захворюваності на COVID-19. Таку думку висловив медик, торакальний хірург, колишній заступник глави МОЗ (у 2014-1016 роках) Олександр Лінчевський в інтерв'ю "Буквам".

Експерт вважає, що ситуація з введеними карантинними обмеженнями "затіяна для того, що уникнути піку захворюваності, коли система не буде справлятися".

"Для того, щоб не було черг із "швидких" під лікарнями. Думаю медики погодяться, - ми маємо подякувати громадянам за сумлінне дотримання заходів ізоляції, і це справді полегшило нам роботу", - зазначив він.

В Україні зараз немає великої кількості пацієнтів в лікарнях і на апаратах, тому що в країні "дійсно вчасно вийшли на карантин", на відміну від інших країн, сказав Лінчевський.

"Але карантин нам даний не для того, щоб цей "мор пішов з наших земель", а щоб ми могли підготуватися й з цим "мором" боротися. Апарати повинні бути якісні, персонал має бути підготовлений. Навряд чи ми будемо хворіти стадіонами, у великих кількостях, але будемо надалі жити в реаліях виявлення нових випадків захворюваності", - прогнозує кандидат медичних наук.

Також фахівець звернув увагу, що медична спільнота досить чітко визначає критерії підготовленості до виходу з карантину. Лінчевський перерахував їх:

Треба створити дієву мережу, для того, щоб максимально тестувати всіх, хто потенційно може інфікувати інших, відправляти їх на ізоляцію.

По-друге, потрібна система моніторингу контактів з інфікованими.

"У результаті вдома буде сидіти не десять сімей, а одна. Але ефект буде той самий. Зараз же ми допускаємо, що хворий може потенційно бути будь-де. А коли тестування буде справді масовим, можна буде ізолювати вдома лише частину людей, лише тих, хто справді інфікований", - пояснив він.

І третій критерій - підготовка лікарень - створення оптимальних умов для того, щоб всім хто буде госпіталізований надавалася якісна допомога.

Раніше ми писали про те, що американські вчені повідомили про прорив після масштабного дослідження про створення вакцини проти коронавірусу. За результатами дослідів був виявлений препарат, який здатний блокувати один з чотирьох будівельних блоків ДНК і РНК і поглинати геном вірусу.

Також Styler розповідав про прогнози українських медиків щодо того, коли ж у країні вщухне COVID-19 і як далі будуть розвиватися події з пандемією.