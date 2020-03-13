Коронавірус в Україні: НБУ закликав до безпрецедентних заходів

Коронавірус в Україні призвів до ряду заходів, які повинні припинити поширення інфекції
Коронавірус в Україні виявлений у трьох людей. У зв'язку з цим Національний банк закликав повністю відмовитися від готівки, а після контакту купюр і монет з руками, ретельно їх мити. Всі рекомендації НБУ українцям - у матеріалі Styler.
Також у Національному банку заявили, що вся готівка, що до них надходить, буде спочатку на 14 днів вміщуватися в окремі сховища, а потім оброблятися за допомогою спеціалізованих високошвидкісних машин. Після чого банкноти, придатні до повернення в обіг, будуть спеціально упаковуватися і піддаватися температурному шоку (160 градусів за Цельсієм).
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