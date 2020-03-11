Коронавірус: українцям загрожує в'язниця за відмову від медогляду і порушення карантину

В Україні оголосили карантин у зв'язку з коронавірусом. І це при тому, що на сьогоднішній день в країні зафіксовано всього один підтверджений випадок зараження COVID-19.

Нагадаємо, що згідно з наказом МОЗ коронавірус COVID-19 був внесений в перелік особливо небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носіїв збудників цих хвороб. Відповідно, пасажири, які прибули з країни, де зареєстровані випадки коронавірусу (а це, до прикладу, всі країни Євросоюзу), при наявності симптомів захворювання, а також у разі контакту з інфікованими, підлягають негайній ізоляції.

Але, як розповіла адвокат юридичної фірми "Ілляшев і Партнери" Алла Цимановська, ряд питань щодо примусового направлення осіб в обсервацію (або на карантин) у зв'язку з підозрою на коронавірус не врегульовані законодавством та існуючою практикою. Приміром, як у момент прибуття пасажира в Україну визначити, що підвищена температура - це ознака захворювання коронавірусом, а не, приміром, ГРВІ, реакція пасажира на довгий переліт або інші обставини?

"Дотримуючись законодавства, це можна визначити тільки після медичного огляду та тестування (відбирання біологічних зразків), а це означає, що пасажиру потрібно підкоритися і їхати в спеціалізовану лікарню. Підтвердити, що той чи інший пасажир дійсно мав контакт з інфікованими, можливо тільки у випадку, якщо пасажир добровільно про це повідомить. В іншому випадку, підтвердити цей факт неможливо", - зазначила Цимановська в одному з інтерв'ю.

Тим не менш, наголошує адвокат, за непокору прикордонникам і медикам, що працюють на контрольно-пропускних пунктах, і відмова пасажира від медичного огляду, можуть бути розцінені як порушення санітарного законодавства, за що передбачена адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова і навіть кримінальна відповідальність.

Схожі покарання "світять" й під час карантину. Так, перший заступник голови КМДА заявив під час брифінгу, що у Києві, який першим з міст України пішов у добровільну "обсервацію", ТРЦ і приватні школи, що порушать правила карантину, будуть нести адміністративну або кримінальну відповідальність.