Коронавірус в Україні: хто його завіз і як нам не захворіти (оновлюється)

Коронавірус добрався до України. 3 березня COVID-19 знайшли у чоловіка з Чернівецької області. Як не захворіти і що потрібно знати про інфекцію - читайте на Styler
Коронавірус в Україні виявили лікарі. 3 березня стало відомо про перший випадок захворювання на COVID-19 у чоловіка з Чернівецької області.
Як розповів заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, чоловік з дружиною подорожували Європою. На Буковину родина приїхала з однієї з країн, де зафіксовано спалах коронавірусу - Італії (в Україну вони в'їхали через румунський кордон).
При в'їзді в Україну у них перевірили температуру, симптомів спочатку не було. Вони були вдома на самоізоляції. Через два дні після самоізоляції у чоловіка виникли симптоми, які притаманні коронавірусу. Він звернувся до сімейного лікаря за консультацією. І продовжував дотримуватися наданих лікарем порад до 29 лютого. Тоді у нього з'явилися симптоми, які потребували додаткових консультацій у інфекційній лікарні.
Чоловік відразу був доставлений до визначеної Міністерством охорони здоров'я госпітальної бази. У нього були забрані біологічні матеріали для досліджень. Потім лікарі провели дослідження на різні типи грипу. Всі зразки були передані до лабораторії ВООЗ.
Симптоми хворого на коронавірус українця
У чоловіка 28 лютого почали проявлятися перші симптоми коронавірусу. Наступного дня його було доставлено до лікарні з лихоманкою і сухим кашлем.
На сьогодні стан пацієнта стабільний. Більше того, фахівці твердять, що його можна було б і не госпіталізовувати, а надавати допомогу вдома.
Зараз лікарі працюють з особами, з якими контактував цей чоловік. Їх не багато і всі вони відомі. При цьому, його дружина перебуває у самоізоляції без жодних симптомів коронавірусу чи будь-якої іншої хвороби. Та лікарі постійно проводять із нею консультації.
"Система продемонструвала готовність до першого випадку. Жодних екстремальних чи надзвичайних подій не сталося. Ми працюємо в штатному режимі", - наголосив Ляшко і додав, що не потрібно використовувати захисні маски тоді, коли це не потрібно, так як це "навіює паніку".
Також він порадив не контактувати з хворими, у яких є симптоми гострої респіраторної інфекції. Триматися від таких людей потрібно на відстані 1,5-2 м.
Віктор Ляшко розповів про коронавірус в Україні
Швидкість. Коронавірус розвивається раптово. Немає такого відчуття, як при ГРВІ, що ви ось-ось "захворієте". Можна відчувати себе цілком нормально, а потім самопочуття різко погіршується.
Температура. При коронавірусі температура тіла може сягати до 39,5 градусів. Тоді як максимальна температура при застуді близько 38 градусів.
Сухий кашель. Один з найголовніших симптомів. Кашель може бути несильним, але виснажливим і людині важко відкашлятися. Під час застуди кашель, як правило, вологий.
Також слід звертати увагу на задишку, тахікардію і біль у грудях і горлі.
Читайте більш детально про те, як відрізнити коронавірус COVID-19 від ГРВІ і застуди.
Коронавіруси - це віруси, які можуть передаватися між людьми і тваринами. В основному вірус передається повітряно-крапельним шляхом, він може поширюватися при кашлі, чханні, через краплі слини або виділення з носа.
Більшість випадків зараження походять від людей, у яких були явні симптоми вірусу, однак медики заявляють, що передача вірусу можлива від носіїв з легкими симптомами.
Маска важлива для носія вірусу. Якщо людина захворіла - вона постарається убезпечити оточуючих. Звичайні марлеві маски не ефективні для захисту від зараження, адже вірус в основному міститься на руках.
Інкубаційний період в середньому триває 5-6 днів, але потенційно заражених людей спостерігають 14 днів. На поверхнях COVID-19 може жити кілька годин. Якщо він поза організму з ним можна впоратися за допомогою дезінфікуючих засобів.
Аби не заразитися COVID-19, потрібно дотримуватися простих, але досить дієвих правил:
Китай - 80151/2943
Південна Корея - 5186/34
Іран - 2336/77
Італія - 2036/52
Diamond Princess (круїзний лайнер) - 706/6
Японія - 274/6
Франція - 191/3
Німеччина - 165/0
Іспанія - 120/0
Сінгапур - 108/0
Сполучені Штати - 103/6
Гонконг - 100/2
Кувейт - 56/0
Бахрейн - 49/0
Таїланд - 43/1
Тайвань - 41/1
Великобританія - 41/0
Австралія - 31/1
Швейцарія - 30/0
Малайзія - 29/0
Канада - 27/0
Ірак - 26/0
Норвегія - 25/0
ОАЕ - 21/0
Австрія - 18/0
Нідерланди - 18/0
В'єтнам - 16/0
Швеція - 15/0
Ліван - 13/0
Ізраїль - 12/0
Макао - 10/0
Ісландія - 9/0
Бельгія - 8/0
Хорватія - 8/0
Сан-Марино - 8/1
Еквадор - 7/0
Фінляндія - 7/0
Греція - 7/0
Катар - 7/0
Оман - 6/0
Алжир - 5/0
Індія - 5/0
Мексика - 5/0
Пакистан - 5/0
Чехія - 4/0
Данія - 4/0
Азербайджан - 3/0
Грузія - 3/0
Філіппіни - 3/1
Румунія - 3/0
Росія - 3/0
Бразилія - 2/0
Єгипет - 2/0
Індонезія - 2/0
Португалія - 2/0
Афганістан - 1/0
Андорра - 1/0
Вірменія - 1/0
Білорусь - 1/0
Камбоджа - 1/0
Домініканська Республіка - 1/0
Естонія - 1/0
Ірландія - 1/0
Йорданія - 1/0
Латвія - 1/0
Литва - 1/0
Люксембург - 1/0
Монако - 1/0
Марокко - 1/0
Непал - 1/0
Нова Зеландія - 1/0
Нігерія - 1/0
Північна Македонія - 1/0
Саудівська Аравія - 1/0
Сенегал - 1/0
Шрі-Ланка - 1/0
Туніс - 1/0
Нагадаємо, що українці можуть пройти тест на коронавірус не виходячи з дому.