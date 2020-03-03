Коронавірус в Україні: хто його завіз і як нам не захворіти (оновлюється)

Коронавірус в Україні виявили лікарі. 3 березня стало відомо про перший випадок захворювання на COVID-19 у чоловіка з Чернівецької області.

Як розповів заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, чоловік з дружиною подорожували Європою. На Буковину родина приїхала з однієї з країн, де зафіксовано спалах коронавірусу - Італії (в Україну вони в'їхали через румунський кордон).

При в'їзді в Україну у них перевірили температуру, симптомів спочатку не було. Вони були вдома на самоізоляції. Через два дні після самоізоляції у чоловіка виникли симптоми, які притаманні коронавірусу. Він звернувся до сімейного лікаря за консультацією. І продовжував дотримуватися наданих лікарем порад до 29 лютого. Тоді у нього з'явилися симптоми, які потребували додаткових консультацій у інфекційній лікарні.

Чоловік відразу був доставлений до визначеної Міністерством охорони здоров'я госпітальної бази. У нього були забрані біологічні матеріали для досліджень. Потім лікарі провели дослідження на різні типи грипу. Всі зразки були передані до лабораторії ВООЗ.

Симптоми хворого на коронавірус українця

У чоловіка 28 лютого почали проявлятися перші симптоми коронавірусу. Наступного дня його було доставлено до лікарні з лихоманкою і сухим кашлем.

На сьогодні стан пацієнта стабільний. Більше того, фахівці твердять, що його можна було б і не госпіталізовувати, а надавати допомогу вдома.

Зараз лікарі працюють з особами, з якими контактував цей чоловік. Їх не багато і всі вони відомі. При цьому, його дружина перебуває у самоізоляції без жодних симптомів коронавірусу чи будь-якої іншої хвороби. Та лікарі постійно проводять із нею консультації.

"Система продемонструвала готовність до першого випадку. Жодних екстремальних чи надзвичайних подій не сталося. Ми працюємо в штатному режимі", - наголосив Ляшко і додав, що не потрібно використовувати захисні маски тоді, коли це не потрібно, так як це "навіює паніку".

Також він порадив не контактувати з хворими, у яких є симптоми гострої респіраторної інфекції. Триматися від таких людей потрібно на відстані 1,5-2 м.

Віктор Ляшко розповів про коронавірус в Україні

Як відрізнити коронавірус від застуди

Швидкість. Коронавірус розвивається раптово. Немає такого відчуття, як при ГРВІ, що ви ось-ось "захворієте". Можна відчувати себе цілком нормально, а потім самопочуття різко погіршується.

Температура. При коронавірусі температура тіла може сягати до 39,5 градусів. Тоді як максимальна температура при застуді близько 38 градусів.

Сухий кашель. Один з найголовніших симптомів. Кашель може бути несильним, але виснажливим і людині важко відкашлятися. Під час застуди кашель, як правило, вологий.

Також слід звертати увагу на задишку, тахікардію і біль у грудях і горлі.

Читайте більш детально про те, як відрізнити коронавірус COVID-19 від ГРВІ і застуди.

Як передається коронавірус

Коронавіруси - це віруси, які можуть передаватися між людьми і тваринами. В основному вірус передається повітряно-крапельним шляхом, він може поширюватися при кашлі, чханні, через краплі слини або виділення з носа.

Більшість випадків зараження походять від людей, у яких були явні симптоми вірусу, однак медики заявляють, що передача вірусу можлива від носіїв з легкими симптомами.

Маска важлива для носія вірусу. Якщо людина захворіла - вона постарається убезпечити оточуючих. Звичайні марлеві маски не ефективні для захисту від зараження, адже вірус в основному міститься на руках.

Інкубаційний період в середньому триває 5-6 днів, але потенційно заражених людей спостерігають 14 днів. На поверхнях COVID-19 може жити кілька годин. Якщо він поза організму з ним можна впоратися за допомогою дезінфікуючих засобів.

Як не захворіти на коронавірус

Аби не заразитися COVID-19, потрібно дотримуватися простих, але досить дієвих правил:

частіше мийте руки і обличчя

намагайтеся уникати людей, які чхають і кашляють

не зберігайте використані серветки і хустки після шморкань

розкажіть дітям про правила гігієни, наприклад, про те, що не можна ділитися з іншими своєю зубною щіткою

на час відмовтеся від рукостискань і вітальних поцілунків.

Крім України коронавірус виявлено також в таких країнах (кількість хворих/померлих)

Китай - 80151/2943

Південна Корея - 5186/34

Іран - 2336/77

Італія - 2036/52

Diamond Princess (круїзний лайнер) - 706/6

Японія - 274/6

Франція - 191/3

Німеччина - 165/0

Іспанія - 120/0

Сінгапур - 108/0

Сполучені Штати - 103/6

Гонконг - 100/2

Кувейт - 56/0

Бахрейн - 49/0

Таїланд - 43/1

Тайвань - 41/1

Великобританія - 41/0

Австралія - 31/1

Швейцарія - 30/0

Малайзія - 29/0

Канада - 27/0

Ірак - 26/0

Норвегія - 25/0

ОАЕ - 21/0

Австрія - 18/0

Нідерланди - 18/0

В'єтнам - 16/0

Швеція - 15/0

Ліван - 13/0

Ізраїль - 12/0

Макао - 10/0

Ісландія - 9/0

Бельгія - 8/0

Хорватія - 8/0

Сан-Марино - 8/1

Еквадор - 7/0

Фінляндія - 7/0

Греція - 7/0

Катар - 7/0

Оман - 6/0

Алжир - 5/0

Індія - 5/0

Мексика - 5/0

Пакистан - 5/0

Чехія - 4/0

Данія - 4/0

Азербайджан - 3/0

Грузія - 3/0

Філіппіни - 3/1

Румунія - 3/0

Росія - 3/0

Бразилія - 2/0

Єгипет - 2/0

Індонезія - 2/0

Португалія - 2/0

Афганістан - 1/0

Андорра - 1/0

Вірменія - 1/0

Білорусь - 1/0

Камбоджа - 1/0

Домініканська Республіка - 1/0

Естонія - 1/0

Ірландія - 1/0

Йорданія - 1/0

Латвія - 1/0

Литва - 1/0

Люксембург - 1/0

Монако - 1/0

Марокко - 1/0

Непал - 1/0

Нова Зеландія - 1/0

Нігерія - 1/0

Північна Македонія - 1/0

Саудівська Аравія - 1/0

Сенегал - 1/0

Шрі-Ланка - 1/0

Туніс - 1/0

Нагадаємо, що українці можуть пройти тест на коронавірус не виходячи з дому.