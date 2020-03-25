Коронавірус в Україні: захворівша жінка з Київської області народила малюка

Коронавірус в Україні продовжує свій наступ і станом на 25 березня, в країні вже 113 хворих. Ввечері 24 березня з коронавірусом була госпіталізована вагітна жінка з Ірпеня. Поліція перекрила повністю весь ЖК, в якому проживала жінка, а служби провели повну дезінфекцію під'їздів та вентиляції. Як повідомив мер Ірпеня, перший аналіз у жінки на коронавірус був негативним.

"В Ірпені перший випадок – є підозра на коронавірус. На жаль, це вагітна жінка, якій у п'ятницю зробили експрес-тест у 4 амбулаторії Ірпеня, і він виявився негативним. Наші лікарі в п'ятницю зробили мазок на ПЛР-аналіз. Результат прийшов тільки сьогодні. На жаль, результат позитивний, проте, діагноз поставлять лікарі відповідної клініки, куди ми відправили жінку. Зараз відправляємо аналіз на повторний аналіз. Проведемо ізоляцію і тестування всього медперсоналу та інших пацієнтів, які могли контактувати з жінкою", - сказано в повідомленні.

А вже вранці, 25 березня, перший заступник мера Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що жінка народила здорового хлопчика. Малюк народився в пологовому будинку в Білій Церкві.

"Стан мами задовільний, симптомів вірусу все менше. Стан дитини теж задовільний, вага 3600 – здоровий ірпінський хлопець!" – написав Маркушин і додав, що мама буде поміщена в інфекційне відділення, а малюка відправлять тимчасово на карантин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні помер від коронавірусу четвертий пацієнт.