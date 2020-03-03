Коронавірус вже в Україні: зафіксований перший випадок хвороби

Коронавірус вже в Україні. У Чернівцях 3 березня зафіксований перший випадок зараження COVID-2019. Офіційно про ситуацію повідомив заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час брифінгу. Також він розповів, як Україна буде протидіяти поширенню смертельної інфекції.

Вірус був виявлений у чоловіка, який приїхав в Україну на авто з Румунії. Туди ж він прилетів з Італії, що є епіцентром коронавіруса в Європі.

Нагадаємо, що кращими засобами захисту є:

часте миття рук з милом не менше 15-20 секунд, або обробка антисептиками,

уникнення контактів з людьми з симптомами ГРВІ.

За даними на 3 березня, заразилися коронавірусом у світі 90 182 людини, померло - 3 177 пацієнтів, а понад 48 тисяч людей вилікувалися.

Коронавірус в Україні (відео: YouTube/КабМін)

Раніше лікарі розповіли, що медичні маски не рятують від коронавіруса. При цьому багато людей використовують їх неправильно. Маска потрібна тільки для тих, хто хворий на гостру респіраторну вірусну інфекцію. А людина, що наділа маску, відчуває оманливий захист від коронавіруса.

Медики просять не панікувати, оскільки рівень летальності коронавіруса такий же, як у будь-якого іншого типу грипу (2 випадки із 100). Смертельним є не сам вірус COVID-2019, а його наслідки - важка пневмонія.