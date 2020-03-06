Коронавірус в Україні: в університеті Києва зробили екстрену заяву

Коронавірус в Україні діагностували у чоловіка з Чернівців, а по всій країні посилюють профілактичні заходи для попередження поширення COVID-19. Так, в найбільшому університеті країни - КНУ імені Тараса Шевченка оголосили про обмежувальні заходи, повідомляє прес-служба вишу.

Крім того, у КНУ розповіли про діагноз, який поставили студенту, що повернувся з Італії з підозрілими симптомами.

З 10 березня КНУ не буде направляти студентів, аспірантів, викладачів за кордон, будуть припинені масові заходи, а також припинена видача запрошень та прийом делегацій з-за кордону.

"В Університеті з 10 березня 2020 призупиняється проведення масових заходів, направлення за кордон співробітників, студентів і аспірантів та прийом іноземних делегацій", - сказано в повідомленні.

КНУ зробили попередження через коронавірус (скрін: facebook.com/kyiv.university)

Прес-служба університету попросила також не сіяти паніку через студента, який повернувся з Італії з дивними симптомами.

Підозра на коронавірус у молодої людини не підтвердилося, тим не менш він перебуває в ізоляції в гуртожитку під пильним наглядом лікарів. У хлопця виявили бактеріальну ангіну.

"Діагноз вірусної інфекції не підтверджується. Встановлено діагноз: ангіна бактеріальної етіології. Необхідності в госпіталізації в інфекційне відділення немає", - уточнили в прес-службі КНУ.

Варто відзначити, що в дитячих садах і школах також були посилені заходи безпеки через коронавірус.

Раніше ми писали про те, що через коронавірус в Україні можуть змінити правила виклику швидкої медичної допомоги.