ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус в Україні: вчені назвали нову небезпеку COVID-19

STYLERКоронавірус    19.04.2020 - 07:02
Коронавірус в Україні: вчені назвали нову небезпеку COVID-19
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Вчені пояснили, де найчастіше українці можуть заразитися коронавірусом

Коронавірус в Україні був зафіксований вже в усіх областях і за даними МОЗ, хворіти стали не тільки люди похилого віку. Серед хворих багато молоді та маленьких дітей. Вчені провели нове дослідження, щоб з'ясувати, як довго коронавірус насправді може жити в повітрі.

Раніше вже було доведено, що коронавірус може залишатися на металевих і пластикових поверхнях не менше 72 годин. У повітрі коронавірус, точніше його аерозольні частинки можуть існувати, за даними вчених, не менше трьох годин. Але після цього вони не випаровуються, а осідають на різних поверхнях.

Вчені провели дослідження з дотриманням важливих умов: відсутність вітру, відсутність людей, які пересуваються, листя не падали. Як вони зазначили, створити ідеальні умови в лабораторіях неможливо, а це означає, що ймовірність підхопити вірус на вулиці дуже низька. Вірусні частинки встигнуть осісти на землю набагато швидше.

У зоні особливого ризику можуть виявитися тільки медики в лікарнях, оскільки там аерозольні частинки знаходяться в більшій кількості та в закритому просторі. Але для зниження ризику зараження всі лікарі в обов'язковому порядку повинні мати всі необхідні захисні засоби.

Також ймовірність підхопити COVID-19 з повітря підвищується в невеликих приміщеннях, які погано провітрюються – коридори поліклінік, ліфти, маленькі магазинчики, місця великого скупчення людей в невеликих просторах.

Для того, щоб убезпечити себе, досить користуватися масками, рукавичками та не доторкатися до місць сильного скупчення вірусу – ручок дверей, кнопок ліфта, поверхні в магазинах і по можливості виключити всі візити в невеликі приміщення, де погана циркуляція повітря.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що коронавірус почав мутувати та науковці розповіли, що у нього вже є кілька штамів.

Ці хронічні хвороби особливо небезпечні під час коронавірусу: запам'ятайте їх Для кого найбільше небезпечний коронавірус: вчені назвали головну ознаку
Новини України COVID-19Коронавірус
Lite
On Top