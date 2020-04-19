Коронавірус в Україні: дотримання цих правил знизить ризик зараження

Коронавірус в Україні був діагностований у вже понад 5 тисяч осіб. Науковці продовжують досліджувати новий вірус і з'ясовувати, наскільки він небезпечний у побуті і якими способами передається.

Згідно з деякими дослідженнями, COVID-19 може зберігатися на упаковуванні – папір, картон, пластик. Термін його живучості на різних поверхнях – від 24 до 72 годин. Медики розповіли, що потрібно робити, щоб не підчепити коронавірус після відвідування продуктового магазину, пише Укрінформ.

Постарайтеся в період епідемії купувати продукти, які розфасовують і упаковують не в супермаркетах, а на підприємства. Там у продуктів мінімальний контакт з людьми.

Не заносьте пакети з продуктами з вулиці відразу на кухню. Залиште їх у коридорі: пакети викиньте або обробіть дезінфектором.

Продукти у водонепроникному упаковуванні вимийте з милом або засобом для миття посуду.

Продукти, які неможливо помити, перекладіть в чисті контейнери або пакети.

Сирі продукти, які повинні пройти термічну обробку, перекладіть в чисту тару, а вже після цього – поставте в холодильник.

Продукти тривалого зберігання перефасуйте або помістіть на кілька днів на окрему полицю. Вважається, що вірус зберігається на різних поверхнях до 72 годин, а потім гине.

Овочі та фрукти теж потрібно ретельно помити, наприклад, розчином харчової соди.

Після всього – не забудьте обробити руки дезінфекційним засобом. Також потрібно обробити поверхню столу, де були куплені продукти.

Як знизити ризик зараження коронавірусом після походу за продуктами

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики дали відповідь, чи можна заразитися коронавірусом через воду і їжу.