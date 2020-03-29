Коронавірус в Україні: як знизити ризик зараження в супермаркеті

Коронавірус в Україні продовжує заражати й кількість інфікованих вже понад 100 осіб. В країні ввели режим надзвичайної ситуації, і продовжили карантин до 24 квітня.

Українці перейшли на дистанційне навчання та багато хто по можливості працюють віддалено. Однак періодично люди виходять на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям, а також, щоб поповнити запаси продовольства вдома. Медики розповіли, як знизити ризик зараження в супермаркетах.

Як відзначають лікарі, місця великого скупчення народу варто відвідувати в масках, а також мати при собі одноразові рукавички, пише ТСН.

А ці поради допоможуть убезпечити себе і своїх близьких в умовах епідемії:

Не торкайтеся руками до свого обличчя – не чешіть ніс, не тріть очі, не витирайте піт з чола.

Тримайте дистанцію. Не варто створювати натовп біля каси, краще вишикуватися в чергу з безпечною дистанцією один від одного.

В торгових залах також тримайте дистанцію і почекайте, поки покупець відійде від тієї полиці, яка вам потрібна.

З дому візьміть з собою велику сумку або рюкзак і користуйтеся в супермаркеті ними, а не візком або кошиком. Якщо немає такої можливості – користуйтеся одноразовими рукавичками.

Всі овочі та фрукти після покупки потрібно ретельно помити, а після, по можливості – почистити. Все, що можна обробити термічно – обробіть.

Все, що можна помити або обробити після покупки – обробіть і помийте.

Відразу після походу в магазин потрібно ретельно помити руки з милом, а потім продезінфікувати.

При оплаті товарів по можливості користуйтеся безготівковим розрахунком і використовуйте банківські карти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти варто не варто купувати під час карантину.