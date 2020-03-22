Коронавірус в Україні: як зробити маску своїми руками за хвилину

Коронавірус в Україні призвів до того, що багато українців не можуть купити одноразові маски, тому що вони не скрізь є, але уряд пообіцяв виправити цю ситуацію. Якщо, маску неможливо ніде купити, то її можна зробити власними руками.

В мережі на відео показали, як за одну хвилину можна зробити захисну маску в домашніх умовах. Щоб виготовити маску потрібні звичайні вологі серветки.

На відео, яке опубліковано в Twitter, видно, що жінка дістає дві серветки з пачки. Згинає края, щоб зробити надрізи для вух. Потім розгортає і одягає на обличчя.

Варто зазначити, що існують й інші способи, як зробити маску своїми руками в домашніх умовах. Також можна зробити Маску з марлі і з тканини.

Маска з бинта або марлі

Щоб виготовити таку маску знадобиться: бинт, марля, ножиці, нитка з голкою і вата. Також за бажанням можна додати ефірні масла.

Візьміть бинт і відріжте від нього 80 сантиметрів. Складіть відріз вчетверо і прошийте по краях. По кутах можна прив'язати 4 зав'язки по 60 см з цього бинта. Якщо можливості прошити маску немає, можна просто прив'язати зав'язки по кутах.

Для більшої ефективності в маску можна покласти шар вати, але не багато інакше дихання буде ускладнене. У такій масці можна ходити не більше шести годин.

Тканинна маска

Для цього способу знадобиться квадратний відріз льону або бавовни і два шматки гумки. Розмір необхідно підібрати такий, щоб маска щільно охопила обличчя, закривши підборіддя і ніс.

ВООЗ рекомендують маски носити людям з симптомами ГРВІ, тим, хто доглядає за хворими, а також медичним працівникам.