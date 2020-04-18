Коронавірус в Україні: як самостійно продезінфікувати під'їзд

Карантин в Україні запроваджено з метою недопущення поширення коронавірусу в країні до 24 квітня. Однак, попри на карантинні обмеження, коронавірусом можна заразитися навіть у власному під'їзді. Для цього достатньо торкнутися кнопки в ліфті, якщо перед вами до неї доторкався інфікований. Тому замість звичайної вологого прибирання під'їзди дезінфікують. Як це зробити самостійно, розповіла Емма Антонюк в сюжеті програми "Вікна-новини" на СТБ.

Будь-які поверхні можуть служити справжнім джерелом поширення вірусу, а також ланцюжка заражень. Під'їзд, а особливо кнопки ліфта і дверні ручки, містять на собі безліч збудників захворювань. Саме до них щодня доторкаються всі мешканці вашого будинку, а також гості, кур'єри.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю опублікувало відео, в якому наочно продемонструвало, як відбувається процес перенесення вірусу. І щоб цей ланцюг обірвати, достатньо припинити стосуватися поверхонь у громадських місцях.

У багатьох будинках вже встановлена проста система з використанням зубочисток. Якщо у вас вона ще не працює, то рекомендуємо вам почати. Прикріпіть біля кнопки виклику ліфта підставку з новими зубочистками, а в ліфтовій кабіні — невеликий контейнер для використаних.

Деякі мешканці будинків беруться за самостійну дезінфекцію. Протирають поруччя, двері, кнопки. І якщо ви все ще сумніваєтеся в якості прибирання комунальних служб, то проводьте прибирання у себе на поверсі якомога частіше. Дезінфікуйте поверхні, до яких ви торкаєтеся. Якщо кожен свідомий мешканець будинку подбає про чистоту, то перемогти вірус буде куди легше і швидше!

Як самостійно продезінфікувати під'їзд

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно і швидко продезінфікувати велосипед після прогулянок.