Коронавірус в Україні різко пішов на спад: хворих з кожним днем менше

Коронавірус в Україні пішов на спад. Після піку минулого тижня, коли 17 квітня було 501 нових хворих, число випадків з кожним день стало зменшуватися. Що відомо про пік коронавіруса, статистика за останній тиждень - у матеріалі Styler.

Нагадаємо, що перший випадок хвороби в нашій країні був виявлений в Чернівецькій області 3 березня. Наступні випадки почали виявляти після 12 березня.

Так, після сплеску 17 квітня (501 випадок), кількість хворих зменшується. 18 квітня - 444 нових випадки, 19 квітня - захворіло 347 українців, 20 квітня - 261 нових випадків COVID-19.

Як змінювалася "картина" з коронавірусом в Україні за останній тиждень:

13 квітня - 325 нових випадків, всього 3120 хворих, 93 - летальних, 97 - видужало;

випадків, всього 3120 хворих, 93 - летальних, 97 - видужало; 14 квітня - 270 нових , всього 3372 хворих, 98 - летальних, 119 - видужало;

, всього 3372 хворих, 98 - летальних, 119 - видужало; 15 квітня - 392 нових , всього 3764, 108 - летальних, 143 - видужало;

, всього 3764, 108 - летальних, 143 - видужало; 16 квітня - 397 нових , всього 4161, 116 - летальних, 186 - видужало;

, всього 4161, 116 - летальних, 186 - видужало; 17 квітня - 501 нових , всього 4662, 125 - летальних, 246 - видужало;

, всього 4662, 125 - летальних, 246 - видужало; 18 квітня - 444 нових , всього 5106, 133 - летальних, 275 - видужало;

, всього 5106, 133 - летальних, 275 - видужало; 19 квітня - 343 нових , всього 5449, 141 - летальних, 347 - видужало;

, всього 5449, 141 - летальних, 347 - видужало; 20 квітня - 261 нових, всього 5710, 151 - летальних, 359 - видужало;

В Україні зменшилося число нових випадків коронавіруса (фото: facebook.com/moz.ukr)

Однак через порушення карантину під час святкування Великодня в МОЗ прогнозують спалах хвороби на цьому тижні. Оскільки інкубаційний період COVID-19 складає 5-7 днів, ймовірно спалах буде після 24 квітня

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Пізніше у МОЗ пояснили, що низьке число випадків за останню добу пов'язано, в тому числі, і з тим, що на Паху було менше звернень та проведено менше тестів, крім того сім областей все ще не подали дані за 19 квітня.