Коронавірус в Україні різко пішов на спад: хворих з кожним днем менше

Коронавірус в Україні став йти на спад після піку минулого тижня
Коронавірус в Україні пішов на спад. Після піку минулого тижня, коли 17 квітня було 501 нових хворих, число випадків з кожним день стало зменшуватися. Що відомо про пік коронавіруса, статистика за останній тиждень - у матеріалі Styler.
Нагадаємо, що перший випадок хвороби в нашій країні був виявлений в Чернівецькій області 3 березня. Наступні випадки почали виявляти після 12 березня.
Так, після сплеску 17 квітня (501 випадок), кількість хворих зменшується. 18 квітня - 444 нових випадки, 19 квітня - захворіло 347 українців, 20 квітня - 261 нових випадків COVID-19.
Як змінювалася "картина" з коронавірусом в Україні за останній тиждень:
В Україні зменшилося число нових випадків коронавіруса (фото: facebook.com/moz.ukr)
Однак через порушення карантину під час святкування Великодня в МОЗ прогнозують спалах хвороби на цьому тижні. Оскільки інкубаційний період COVID-19 складає 5-7 днів, ймовірно спалах буде після 24 квітня
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Пізніше у МОЗ пояснили, що низьке число випадків за останню добу пов'язано, в тому числі, і з тим, що на Паху було менше звернень та проведено менше тестів, крім того сім областей все ще не подали дані за 19 квітня.