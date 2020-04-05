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Коронавірус в Україні: розкрито причини смерті інфікованих

STYLERКоронавірус    05.04.2020 - 12:25
Коронавірус в Україні: розкрито причини смерті інфікованих
Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні призвів до загибелі 32 осіб

Коронавірус в Україні діагностовано у 1251 людини станом на 10:00 5 квітня. При цьому летальні випадки зросли до 32 осіб. Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, які супутні захворювання при коронавірусі призвели до летального результату.

За даними чиновника, більшість померлих від COVID-19 в Україні мали важкі супутні захворювання. Про це він заявив на онлайн-брифінгу в неділю.

"Майже всі померлі — 84% — мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень, а у деяких осіб є об'єднані захворювання. Це ще раз підтверджує, що особи у віці 60 років і старше особливо з хронічними захворюваннями — це найбільша група ризику, яка повинна дотримуватися запропонованих нами обмежувальних заходів для того, щоб виключити інфікування, і щоб наші медичні працівники надали якісну медичну допомогу ", — сказав Ляшко.

Він додав, що випадки смертей на сьогодні зареєстровано у 11 регіонах України.

"Якщо подивитися на статистику, то у віковій структурі померлих переважали жінки 65,6%, а також особи у віці від 50 років - 84,4%. До 50 років у нас зареєстровано 5 летальних випадків, але якщо ми подивимося на статистику 60+, то це буде майже 50% померлих ", — зазначив головний санітарний лікар.

Також Ляшко підкреслив, що хворіють в Україні коронавірусом переважно люди в віці від 30 до 69 років.

Нагадаємо, що раніше експерт розповів про ефективність захисту від коронавіруса.

Раніше в Італії від коронавіруса померли понад 70 лікарів.

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