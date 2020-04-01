Коронавірус в Україні: як правильно дезінфікувати одяг

Експерти розповіли про правильну дезінфекцію одягу під час пандемії коронавірусу (колаж РБК-Україна)

Українцям дали важливі поради по уберіганню одягу від вірусів і бактерій в період коронавірусу

Коронавірус зазвичай передається повітряно-крапельним шляхом. Однак він може жити на неживих предметах більше тижня, і ваші одяг і взуття не виняток. Отже, їх треба правильно дезінфікувати і обробляти після кожного виходу на вулицю.

Фахівці в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" дали кілька порад щодо того, як правильно зберігати і дезінфікувати верхній одяг та взуття:

повернувшись додому, залиште ваш верхній одяг в коридорі;

перед дезінфекцією надіньте маску і рукавички. Використовуйте антисептик або 70% розчин спирту;

якщо ж ви хочете випрати його в пральній машині, виберіть режим з температурою води не менше 50 градусів і додатковим полосканням. Пальто і дитячі речі слід обробляти парою, для цього підійде праска;

взуття краще очистити поза вашим будинком за допомогою антисептика або розчину спирту. Приділяйте більше уваги підошві;

чисті продезінфіковані речі зберігайте в кофрі або поліетиленовому мішку. Це стосується і брудних речей. Такі маніпуляції з одягом і взуттям треба робити кожен раз після повернення додому.

І наостанок, фахівці радять: не забудьте перед дезінфекцією або пранням уважно прочитати інструкцію по догляду за речами, яка вказана на етикетці, щоб не завдати їм шкоди.

Дотримання цих простих правил допоможе вам знизити ризики інфікування і залишатися здоровими.

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