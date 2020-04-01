Коронавірус в Україні: як правильно дезінфікувати одяг

Українцям дали важливі поради по уберіганню одягу від вірусів і бактерій в період коронавірусу
Коронавірус зазвичай передається повітряно-крапельним шляхом. Однак він може жити на неживих предметах більше тижня, і ваші одяг і взуття не виняток. Отже, їх треба правильно дезінфікувати і обробляти після кожного виходу на вулицю.
Фахівці в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" дали кілька порад щодо того, як правильно зберігати і дезінфікувати верхній одяг та взуття:
І наостанок, фахівці радять: не забудьте перед дезінфекцією або пранням уважно прочитати інструкцію по догляду за речами, яка вказана на етикетці, щоб не завдати їм шкоди.
Дотримання цих простих правил допоможе вам знизити ризики інфікування і залишатися здоровими.
Раніше ми писали, що український лікар назвала приховані симптоми коронавіруса, які можуть з'являтися до температури.