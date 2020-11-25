Коли коронавірус в Україні піде на спад: Степанов дав відповідь

Друга хвиля коронавірусу в Україні має піти на спад після закінчення цієї зими вже з березня, проте до цього епідеміологічна ситуація буде напруженою.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив в інтерв'ю в передачі "Зе Інтерв'юер".

"Мені здається, що така напружена ситуація другої хвилі триватиме до березня 2021 року. Це не означає, що до березня щоденно буде зростати (кількість хворих COVID-19), але буде рости ще 100% довго", - чиновник озвучив прогноз.

Степанов звернув увагу, що коронавірус - це все ж таки респіраторна хвороба, і в березні починається спад будь-яких респіраторних хвороб, які мають сезонність.

"Коронавірус довів, що у нього сезонність не така, як у звичайного грипу, але все ж влітку у нас були невеликі цифри", - зазначив глава МОЗ.

Також він пояснив, що відповідний прогноз щодо очікуваного спаду COVID-19 у березні наступного року дають українські та зарубіжні фахівці епідеміологи.

Відео: Степанов розповів про спад коронавірусу в Україні

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