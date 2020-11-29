Коронавірус в Україні піде на спад при одній умові: заява Степанова

Максим Степанов уточнив правила введення локдауна (фото: РБК-Україна)

Міністр охорони здоров'я України також розповів, за яких умов в Україні будуть вводити локдаун

Коронавірус в Україні станом на 29 листопада зафіксований у 722 679 осіб. За добу середній приріст складає 13-16 тисяч хворих протягом останнього тижня. Показники захворюваності продовжують рости, тому влада вже готова приймати рішення про запровадження тотального карантину. Коли ситуація може покращитися і що для цього потрібно – читайте далі.

Детальніше про ситуацію з коронавірусом в Україні розповів глава МОЗ Максим Степанов. За словами міністра охорони здоров'я, досить непростий період з коронавірусом в Україні протримається як мінімум до березня – квітня 2021 року. Про це він розповів в інтерв'ю "24 каналу".

"Буде важко, буде чимала кількість хворих COVID-19. Ми будемо досить складно проходити цей період", – підкреслив глава МОЗ.

На його думку, як тільки в країні з'явиться вакцина і почнеться процес вакцинації, захворюваність на коронавірусну інфекцію різко піде на спад.

При цьому, поки в країні не почали робити щеплення, на думку голови МОЗ, існує ризик введення тотального локдауна. Максим Степанов наголошує, що вводити нові обмеження будуть тільки за умови, якщо медична система перестане справлятися з навантаженнями. Так, введення карантину може статися, якщо наповненість ліжок складе 75% по всій країні.

Варто нагадати, що Україна приєдналася до глобальної ініціативи щодо розподілу вакцини від коронавіруса. 18 листопада COVAX підтвердив виділення препарату для безкоштовної вакцинації 20% українців.

Нагадаємо, що український епідеміолог прогнозує спад пандемії вже на Новий рік. При цьому епідеміолог прогнозує нове загострення у наступному жовтні.

Раніше у ВООЗ зробили заяву про те, що пандемію COVID-19 зупинить вакцинація 60-70% населення.

Також у ВООЗ заявили, що розробляються вакцини дають надію в боротьбі з вірусом, але вони повністю не зупинять СОVID-19.