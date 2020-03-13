Коронавірус в Україні: з'явилися нові подробиці про пацієнтку з Житомира

Коронавірус в Україні був зафіксований ще у двох жителів країни. Одну пацієнтку госпіталізували в Радомишлі Житомирської області, а пацієнта – у Чернівцях. 71-річна мешканка Радомишля повернулася в Україну з Польщі 1 березня. Після перетину кордону вона кілька днів гостювала у родичів у Львові, а потім відправилася додому, в Радомишль Житомирської області.

Як повідомляє голова Радомишльської районної державної адміністрації Віктор Пулковський, пацієнтка контактувала з 22 людьми. На цей час вони всі встановлені та ізольовані.

"Те коло людей, які перебували в контакті безпосередньо – ці люди ізольовані та перебувають під наглядом лікарів", - повідомив Пулковський і додав, що всі погодилися добровільно на самоізоляцію, дві людини – не з Житомирської області, а ще двоє – мешканці столиці, які будуть проходити карантин у Києві.

"Щодо киян – це опрацьована інформація, з ними проведена бесіда, і далі контакти їх опрацьовуються", - зазначив чиновник пояснив, що надалі з'ясуванням обставин займаються в Києві.

Він повідомив, що на цей момент надзвичайний стан в районі не вводиться, але місцева влада не виключає такого розвитку подій.

"13 березня о 9:00 ще одне засідання – ми чекаємо вказівок від Житомира. Стан людей у Радомишлі спокійний, паніки немає. Ми досить швидко зреагували, відразу були знайдені люди", - розповів Пулковський і додав, що інформація про відвідування церкви зараженої пацієнткою поки не підтверджується.

Міський голова обласної адміністрації Житомира Віталій Бунечко повідомив, що пацієнтка знаходиться в стані середньої тяжкості.

"Коли перебувала у Радомишлі, їй стало погано, 12 березня вона була госпіталізована з ознаками коронавірусу і тести, на жаль, це підтвердили. Стан хворої середньої важкості, це медичний термін. Всі особи, які з нею контактували, встановлюються. Найближче оточення, яке з нею перебувало в постійному контакті, а це 6 осіб, які знаходяться в приватному будинку в Радомишлі, усвідомлюють всю ситуацію. Вони знаходяться вдома на обсервації та постійно вивчають, якщо можна так коректно сказати, свій стан. Були у людей гості, було встановлено чотири людини, двоє з них мешканці Радомишля, які також знаходяться на обсервації, і ще двоє - мешканці міста Києва, також повідомлені та також будуть перебувати на спостереженні", - розповів чиновник повідомив, що на місці працює група фахівців.

"Як тільки було повідомлено про наявність такої хворої - у Радомишль були направлені фахівці, епідеміологи та дезінфектори для вивчення даної ситуації. Було встановлено 26 контактів, ці люди відсьогодні вже на обсервації. Була проведена первинна дезобработка житла, де мешкала хвора, санітарного транспорту, яким вона користувалася, приймальне, інфекційне відділення, де її сьогодні приймали в лікарню, де вона сьогодні знаходиться", - додав директор лабораторного центру Житомира Зіновій Парамонов.

Він додав, що пацієнтку поки переводити в Житомир не будуть, оскільки в цьому нема потреби.

Ще одного пацієнта з коронавірусом виявили у Чернівцях. Відомо, що дружина чоловіка, 1955 року народження, нещодавно повернулася з Італії. У неї самої симптомів коронавірусу не виявлено.

"У світі є певні випадки так званого перенесення вірусу безсимптомно. Можливо Україна зіткнулася саме з таким випадком. Це будуть досліджувати додатково епідеміологи. Дружина хворого чоловіка на самоізоляції, вона під санітарним наглядом лікарів", - розповіла заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак і додала, що єдина людина, з яким контактував хворий – це дружина.

На цей момент у пацієнта підвищена температура тіла до 38 градусів, є кашель. Обстеження і рентген не показали у нього розвитку пневмонії.