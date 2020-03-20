Коронавірус в Україні: постраждала ще одна область

Коронавірус в Україні поширюється в різних віддалених куточках країни. Так, в Харківській області підтвердили перший випадок зараження небезпечним агентом COVID-19. Всього станом на 20:00 20 березня в Україні підтверджено 29 випадків зараження. Про це йдеться в офіційній заяві МОЗ.

Як повідомляється, випадок зараження небезпечним вірусом стався на території Харківської області. За даними ВООЗ, інкубаційний період зараження коронавірусом становить від 2 до 14 днів. При цьому інфекція може передаватися навіть до моменту появи симптомів захворювання.

Також у Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що за станом на 20 березня два нових випадки зафіксовано в Івано-Франківській і у Львівській областях.

Варто нагадати, що експерт назвав реальні терміни закінчення карантину в Україні. На думку інфекціоніста, директора Revival Institute for Future Вадима Арістова, дуже легковажно розраховувати, що 3 квітня все стане, як було.

Також РБК-Україна писало, що число хворих на коронавірус у світі перевищило 210 тисяч осіб. З них померло понад 10 тисяч.